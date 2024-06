13.16 - lunedì 24 giugno 2024

Palazzo Chigi, 24/06/2024 – La conferenza stampa con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione, il Sud e il PNRR, Raffaele Fitto, a seguito della Cabina di Regia sul Pnrr, e con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, sui provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri n. 87.