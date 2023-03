PALAZZO CHIGI * COLLOQUIO TELEFONICO MELONI-SCHOLZ: « FOCUS SU ULTERIORE SOSTEGNO ALL’UCRAINA E GESTIONE EUROPEA FLUSSI MIGRATORI »

17.33 - lunedì 20 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Colloquio telefonico Meloni-Scholz. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati.

///

Prime Minister, Giorgia Meloni, had a phone conversation with the German Federal Chancellor, Olaf Scholz, in preparation of the European Council on the 23rd – 24th of March. At the center of the conversation: the priority of a further signal by the European Council of a 360-degree support for Ukraine; the rapid implementation of the February European Council’s decisions for a finally European management of migration flows; European solutions for the competitiveness of the continent’s economies through the full use of the appropriate EU instruments.