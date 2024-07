PAE – PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ORSA KJ1: «ABBIAMO QUERELATO FUGATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, PER UCCISIONE ANIMALI»

17.29 - mercoledì 31 luglio 2024

A seguito della notizia relativa all’abbattimento dell’orsa KJ1 nei boschi sopra Padaro di Arco, avvenuto poche ore dopo il decreto firmato la sera di lunedì 29 luglio dal presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha incaricato il Corpo forestale di individuare l’esemplare ed ucciderlo, il Partito Animalista Europeo ha depositato formale atto di denuncia querela indirizzato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Trento nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e degli agenti del Corpo forestale autori dell’uccisione dell’orsa KJ1, specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 544 bis, 414 e 110 del codice penale ed esattamente uccisione di animali, istigazione a delinquere e concorso nel reato.

“E’ stato un bieco tentativo del presidente della Provincia di Trento di raggirare, nei modi e nei tempi, le decisioni della giustizia amministrativa in quanto la prima ordinanza di abbattimento del 17 luglio il tribunale amministrativo ne aveva sospeso l’applicazione. A poche ore dalla sospensiva Fugatti aveva emanato un’altra ordinanza per abbattere KJ1, nuovamente sospesa fino all’udienza di merito fissata per il 5 settembre.

Di fatto Fugatti ha posto il potere politico al di sopra del potere giudiziario, un chiaro rischio di una grave violazione dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Il Pacobace prevede altre soluzioni intermedie prima di considerare l’ipotesi estrema dell’abbattimento ma Fugatti le ha ignorate tutte calpestando la Costituzione italiana, in forza della legge costituzionale 11 febbraio 2022 che sancisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene animale, esplicitandone il carattere di bene costituzionalmente protetto. Altrettanto responsabili sono gli agenti del Corpo forestale provinciale, per questo motivo li ho querelati, presso gli Uffici giudiziari della Legione Carabinieri Lazio di Piazzale Clodio, per i reati di uccisione animali, istigazione a delinquere e concorso nel reato”.

