PAE – PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * MANIFESTAZIONE DAVANTI A TAR TRENTO: « IL 25/5 ALLE 08.30, È AUTORIZZATA DALLA QUESTURA E SENZA PRESCRIZIONI »

TRENTO, SENTENZA PER JJ4 e MJ5: AUTORIZZATA DALLA QUESTURA LA MANIFESTAZIONE DEL 25 DAVANTI AL TAR

Autorizzata dalla Questura di Trento e senza prescrizioni la manifestazione indetta dal Partito Animalista Europeo unitamente alle associazioni animaliste Meta , Fronte animalista ed Avi, con le quali era già stata organizzata il mese scorso la partecipata protesta ad Avio il paese del presidente della PAT, che si svolgerà giovedì 25 maggio dalle ore 08:30 in via Calepina davanti al TAR in attesa della sentenza dei giudici.

“Numerose sono state le manifestazioni che hanno registrato la mobilitazione di migliaia di cittadini appartenenti alla società civile contro i decreti di abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5 nonchè le fallimentari politiche relative alla gestione grandi carnivori attuate dal presidente della PAT. Fugatti getta benzina sul fuoco speculando sull’incidente mortale accaduto ad Andrea Papi ma le responsabilità sono imputabili unicamente a questa amministrazione per evidenti incapacità e gravi inadempienze. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli -.

Giovedì, non solo le associazioni con i propri simboli e bandiere, ma anche la gente per bene, sensibile e rispettosa dei diritti e della vita degli animali scenderà in piazza davanti al TAR di Trento in attesa della sentenza dei giudici circa il destino di Gaia e Johnny. – conclude Fuccelli – Crediamo fermamente nella Giustizia ma nel caso in cui venisse confermato il decreto di abbattimento non esiteremo ad incatenarci ai cancelli del centro faunistico Casteller per impedire le esecuzioni.”

Partito Animalista Europeo