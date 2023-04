PAE – * ABBATTIMENTO ORSO MJ5: « PRESENTATA A PROCURA REPUBBLICA TRENTO SECONDA QUERELA CONTRO FUGATTI, PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE E DELITTO TENTATO »

18.43 - giovedì 20 aprile 2023

ABBATTIMENTO ORSO MJ5, SECONDA QUERELA CONTRO FUGATTI PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE E DELITTO TENTATO

GRANDE MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IL 30 APRILE

A seguito del decreto firmato ieri con il quale si dispone l’abbattimento dell’orso MJ5, il Partito Animalista Europeo ha inviato alla Procura della Repubblica di Trento l’atto di denuncia querela contro il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per i reati di cui agli artt. 414 e 56 del codice penale, istigazione a delinquere e delitto tentato.

“Come per il caso dell’orsa JJ4 il presidente Fugatti, firmando la nuova ordinanza, ha commesso l’ipotesi delittuosa riguardante l’istigazione a delinquere sia nella forma consumata sia in quella del tentativo per istigare a compiere il delitto di uccisione animali, ex art.544 bis c.p., non configurandosi lo stato di necessità ed urgenza relativo al pregiudizio per la sicurezza ed incolumità pubblica vista la disponibilità delle associazioni di trasferire subito in altre regioni gli orsi incriminati. Il Fugatti, per negligenza o per dolo, non ha rispettato il piano d’azione PACOBACE , documento tecnico di riferimento per l’esercizio dei poteri contingibili ed urgenti, per cui “il Soggetto decisore potrà richiedere al Ministero l’autorizzazione a procedere all’abbattimento dell’individuo soltanto dopo avere valutato la praticabilità di soluzioni alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi ed eventuali rischi connessi alla presenza dell’orso problematico,” soluzioni alternative negate dal medesimo Fugatti. Per queste motivazioni abbiamo depositato la seconda querela contro il presidente della PAT. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Nel contempo vanno avanti i preparativi per la manifestazione, organizzate con varie sigle animaliste, di protesta contro le ordinanze di abbattimento degli orsi, molte le adesioni da parte di tutti quei cittadini sensibili contrari all’uso della violenza come unica risoluzione e critici verso una amministrazione che pratic