PACCHER (LEGA) * REPLICA A ON. AMBROSI (FDI): « ATTACCO A FUGATTI, LA SUA È INGRATITUDINE NEI CONFRONTI DEL PARTITO CHE L’HA FATTA CRESCERE POLITICAMENTE »

12.37 - venerdì 18 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sono stupito dalle affermazioni della deputata Alessia Ambrosi che attacca la Lega e il presidente Maurizio Fugatti dimenticandosi che il nostro partito l’ha accolta e le ha dato la possibilità di essere eletta in consiglio provinciale. Il mio stupore è tanto più elevato se penso che la deputata Ambrosi, quando se ne è andata dalla Lega, nel marzo 2021, non versava al partito da vari mesi la quota volontaria di mille euro al mese che serve per il mantenimento dell’organizzazione della struttura.

Ma, soprattutto, Ambrosi è stata l’unica tra i consiglieri e assessori della Lega, a non versare la mensilità dell’indennità di consigliere, cioè circa 5 mila euro, che l’intero gruppo aveva deciso di donare all’Azienda sanitaria all’epoca del Covid. Gli altri consiglieri assessori della Lega, tranne lei, hanno invece versato.

Ricordo anche che, uscendo dalla Lega, la deputata ha risparmiato altri 30 mila euro, in aggiunta ai 10.000 che non aveva versato, di erogazioni liberali che, se fosse rimasta avrebbe versato dal momento della sua uscita fino alla fine del mandato. Per questo io penso che le parole della deputata facciano trasparire ingratitudine nei confronti del partito che l’ha accolta e fatta crescere politicamente.

Del resto la Ambrosi aveva già dimostrato di avere la memoria corta quando è uscita dalla Lega affermando che non poteva stare in un partito che governa con i 5 Stelle nell’esecutivo Draghi, dimenticando che quando era stata eletta in consiglio provinciale nel 2018, la Lega era al governo con i 5 Stelle da oltre 6 mesi.

Roberto Paccher (Lega)