PAB * RIDUZIONE STATUS PROTEZIONE LUPO: KOMPATSCHER E WALCHER, «IMPORTANTE PREREQUISITO, PER GARANTIRE A LUNGO TERMINE LA GESTIONE DI PASCOLI ALPINI E MALGHE»

17.41 - mercoledì 25 settembre 2024

Riduzione status di protezione lupo: soddisfatti Kompatscher e Walcher. I rappresentanti degli Stati membri dell’UE aprono la strada al declassamento dello status di protezione del lupo: il presidente Kompatscher e l’assessore Walcher accolgono con favore la decisione. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l’assessore provinciale all’Agricoltura Luis Walcher si rallegrano della decisione presa oggi (25 settembre) a Bruxelles dai rappresentanti degli Stati membri dell’UE di declassare lo status di protezione del lupo in Europa.

“Dopo anni di campagne, la maggioranza degli Stati membri dell’UE ha votato a favore del declassamento dello status di protezione del lupo: si tratta di un primo importante passo verso una regolamentazione efficace della popolazione di lupi”, ha dichiarato il presidente Kompatscher. “Si tratta di un importante prerequisito per garantire a lungo termine la gestione dei pascoli alpini e delle malghe. È il risultato di un lavoro congiunto e transfrontaliero”.

“La ragione e l’obiettività hanno prevalso su altri modi di pensare”, afferma Walcher. “I lupi si stanno diffondendo sempre di più e causano sempre più danni. Non vengono attaccati solo gli animali da allevamento, i lupi si avvicinano sempre di più all’uomo ed è proprio per questo che i lupi dovrebbero essere meno protetti in futuro”, sottolinea Walcher. L’assessore provinciale sottolinea anche l’importanza del lavoro di rete fatto con l’eurodeputato Herbert Dorfmann e il senatore Meinhard Durnwalder. “Ora è importante proseguire sulla strada intrapresa per declassare lo status di protezione del lupo in seno al Comitato permanente della Convenzione di Berna”, ha dichiarato Walcher.