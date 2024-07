PAB * «L’ASSESSORE GALATEO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI: «FOCUS SU ISTITUTI SCOLASTICI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI»

18.09 - lunedì 1 luglio 2024

L’assessore Galateo visita il comando provinciale dei Carabinieri. Il vicepresidente della Provincia ha parlato con il comandante provinciale Raffaele Rivola dei progetti di prevenzione negli Istituti scolastici, in ambito giovanile e per le attività commerciali.

Il vicepresidente della Provincia e assessore all’Istruzione e alla formazione italiana, Marco Galateo, ha fatto visita oggi (1. luglio) al Comando provinciale dei Carabinieri, ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Raffaele Rivola. Durante l’incontro, oltre ad apprezzare la dettagliata presentazione della capillare attività dei Carabinieri sul territorio provinciale, l’assessore ha rinnovato il suo plauso per il lavoro dell’Arma presso gli Istituti scolastici al fine di prevenire e contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, il bullismo e il cyberbullismo e per le attività di prevenzione in genere legate al disagio giovanile.

“E’ mia intenzione potenziare ancora di più questi interventi. Bisogna sicuramente incrementare la promozione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole, attraverso campagne informative e momenti di confronto aperti a tutta la comunità”, ha detto Galateo. L’assessore all’Istruzione ha dichiarato inoltre: “Dobbiamo intervenire con tolleranza zero per arginare l’emergenza educativa e sociale che coinvolge troppi ragazzi e spesso si traduce poi in azioni di violenza; i nostri giovani rappresentano il futuro e dobbiamo proteggerli e sostenerli”.

A tal fine, anche per il prossimo anno scolastico verranno organizzati incontri con gli studenti nelle scuole per sensibilizzare, fin dalle classi della scuola media, ragazzi e famiglie sull’importanza del rispetto della legalità e dell’altro, per metterli in guardia sui pericoli che li circondano. L’assessore desidera inoltre promuovere il concetto di prevenzione permanente, attraverso campagne informative anche a tutela dei commercianti che sempre più spesso lamentano situazioni di rischio costante per loro e per le loro attività.