PAB * FILM “VERMIGLIO“: KOMPATSCHER E GALATEO, «UN ALTRO PASSO VERSO LA NOTTE DEGLI OSCAR PER LA REGISTA BOLZANINA, COMPLIMENTI A MAURA DELPERO»

15.31 - venerdì 22 novembre 2024

Vermiglio: continua la corsa all’Oscar, complimenti a Maura Delpero. Un altro passo verso la notte degli Oscar per la pellicola della regista bolzanina: per lei le congratulazioni del presidente Kompatscher e del vicepresidente Galateo.

C’è anche l’Italia con il film “Vermiglio” della regista bolzanina Maura Delpero tra gli 85 paesi che sono stati ammessi dall’Academy of Motion Picture alla corsa per l’Oscar per la miglior opera internazionale. La lista dei 15 film selezionati sarà annunciata il 17 dicembre, mentre le nomination dei finalisti saranno rese pubbliche venerdì 17 gennaio 2025. Nella categoria di International feature film possono concorrere i lungometraggi (oltre 40 minuti) prodotti al di fuori degli Stati Uniti, in una lingua per oltre il 50% diversa dall’inglese. La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood.

La regista ha avuto un sostegno nei suoi primi passi dalla Ripartizione Cultura italiana e, per questo film, dalla Film Commission di IDM Alto Adige. Per “Vermiglio”, Maura Delpero ha già vinto il Leone d’Argento Mostra del Cinema di Venezia. “Rinnoviamo i complimenti a Maura Delpero per questa ulteriore e sensazionale notizia. Siamo molto fieri che questa meravigliosa pellicola possa concorrere per una prestigiosa statuetta di fronte alla platea, unica, della notte degli Oscar, garantendo una notevole visibilità sulla scena internazionale all’arte cinematografica altoatesina”, ha sottolineato entusiasta il presidente della Provincia Arno Kompatscher.

“La notizia che il film Vermiglio concorra agli Oscar mi riempie di soddisfazione ed è la prova che la scelta di finanziare gli artisti locali come Maura Delpero può garantire grandi soddisfazioni alla nostra Provincia”, ha rimarcato anche il vicepresidente della Provincia e assessore alla Cultura italiana e allo Sviluppo economico Marco Galateo.