OSSANNA (PATT) * EUREGIO – FESTA DEI COMUNI: « OGGI È UNA DATA IMPORTANTE PER LA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA, TRA I TERRITORI DEL TIROLO STORICO »

Lorenzo Ossanna PATT: i comuni sono alla base dell’Euregio. Oggi ad Hall in Tirolo si è svolta la I° Festa dei Comuni dell’Euregio. Insieme al presidente del Consiglio europeo, Tzitzikostas, i presidenti dell’Euregio, Platter, Kompatscher e Fugatti, l’Assessore regionale Lorenzo Ossanna, i presidenti dei Consorzi dei Comuni del Trentino, Alto Adige e Tirolo hanno celebrato la festa dei Comuni. Numerosissime le sindache e i sindaci presenti.

Una data storica che conferma lo spirito europeo e la collaborazione transfrontaliera tra i territori che un tempo componevano il Tirolo storico. La festa dei Comuni ha dato il via al primo consiglio dei Comuni dell’Euregio.

Per l’occasione l’Assessore regionale agli Enti Locali e membro del GECT Lorenzo Ossanna ha accompagnato una delegazione di 60 sindaci Trentini che hanno partecipato all’evento.

“Una giornata importante – afferma Lorenzo Ossanna – in cui è stato riconosciuto il ruolo fondamentale dei comuni. Un ruolo che non mi stancherò mai di definire fondamentale in quanto il Comune è l’Ente più vicino al cittadino. Oggi in una sala piena di sindache e sindaci provenienti da tutti i territorio dell’Euregio ho sentito il valore e l’orgoglio di appartenere ad una comunità che fa dell’identità storica, del multilinguismo e dell’Europa i suoi valori fondamentali.”