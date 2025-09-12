OSAPP – ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: «SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, APRE LE PORTE ALLO SPACCIO DENTRO GLI ISTITUTI PENITENZIARI»

17.04 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP) esprime grave preoccupazione per la sentenza n. 30544 depositata ieri dalla Suprema Corte di Cassazione, che di fatto limita drasticamente le possibilità operative della Polizia Penitenziaria nel contrasto al traffico di stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari.

La decisione della VI Sezione Penale, di fatto apre le porte alle piazze di spaccio in carcere, poiché stabilisce che non può configurarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale per il detenuto che si rifiuta di sottoporsi a perquisizione “con denudamento” in assenza di specifica autorizzazione. Una pronuncia che, pur non affrontando direttamente il tema delle responsabilità per le morti in carcere, si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più restrittivo verso l’operato del personale penitenziario.

“Questa sentenza rischia di trasformare le nostre carceri in vere e proprie piazze di spaccio, assai più di quanto già non lo siano”, dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP. “Mentre si moltiplicano le pronunce che ampliano le responsabilità dell’amministrazione penitenziaria in caso di decessi per overdose, paradossalmente si limitano gli strumenti operativi per prevenire l’ingresso e la circolazione di sostanze stupefacenti negli istituti di pena”.

“Il paradosso più grande – prosegue il sindacalista – è che ci sono meno poteri e più responsabilità. La giurisprudenza consolidata ha infatti stabilito che l’amministrazione penitenziaria risponde civilmente per omessa vigilanza anche nei casi di morte per overdose, riconoscendo una responsabilità concorrente dello Stato nonostante il comportamento volontario del detenuto. La Cassazione Civile ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcimenti superiori ai 400.000 euro per un caso di overdose mortale”.

“Ci troviamo di fronte a un paradosso inaccettabile”, prosegue il leader dell’OSAPP. “Da un lato la magistratura ci riconosce la responsabilità di impedire l’introduzione di droga in carcere, dall’altro ci toglie gli strumenti per farlo efficacemente. È una contraddizione che mette in ginocchio il sistema penitenziario”. L’eccessivo permissivismo compromette la sicurezza interna alle carceri e vanifica le tutele previste dalla legge anche nei riguardi dei detenuti. “In un contesto dominato dalla criminalità organizzata, l’eccesso di garantismo equivale a una rinuncia alla legalità”, conclude Beneduci “Non possiamo accettare che principi astratti prevalgano sulla sicurezza concreta di operatori e detenuti. Il risultato sarà un aumento incontrollabile del traffico di stupefacenti negli istituti penitenziari, con conseguenze drammatiche sulla incolumità dei ristretti e sull’ordine pubblico penitenziario”.

“Per questo seguiremo con massima attenzione l’evolversi della situazione e valuteremo l’assunzione di iniziative di protesta per richiedere al Governo e al Parlamento interventi normativi urgenti per tutelare l’operato della Polizia Penitenziaria nel contrasto alla criminalità carceraria che individua nel traffico interno di sostanze una delle maggiori opportunità di guadagno e di sopraffazione