OSAPP – ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: «BOOM DI DROGA E TELEFONI, IL SISTEMA È AL TRACOLLO»

19.23 - domenica 24 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Osapp. Carceri: tra droni e lanci dall’esterno, le carceri veri supermarket dell’illecito: telefonini, droghe e forse peggio. “Se in questo momento esiste qualcosa che accomuna le carceri dell’intero territorio nazionale, da Palermo a Foggia, da Napoli a Roma, da Firenze a Bologna e da Milano a Torino, è il fatto che tutte si sono trasformate in veri e propri supermarket dell’illecito” è quanto afferma in una nota Leo Beneduci segretario generale dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

“Da tempo denunciamo come sindacato della Polizia Penitenziaria che nelle carceri italiane la criminalità organizzata impartisce ordini e consegue guadagni ingenti attraverso il mercato dei telefonini, degli stupefacenti e di strumenti elettronici o atti ad offendere, che i detenuti o le loro famiglie pagano a prezzi esorbitanti. – secondo il sindacalista “Non esiste infatti carcere in ambito nazionale, dotato di cancellate e mura perimetrali, che non sia fatto oggetto di quotidiani lanci dall’esterno di involucri o del sorvolo di droni per il rilascio di contenitori all’indirizzo dei detenuti e altrettanto, purtroppo, non esiste carcere sul territorio che disponga di adeguate dotazioni di personale e di strumenti, se non in minima parte, per impedire che tali spedizioni illecite giungano a destinazione, né risultano in corso di adozione adeguate contromisure presso gli organi responsabili dell’Amministrazione penitenziaria, pur perfettamente a conoscenza del grave fenomeno criminale.

“A titolo di concreto esempio, si cita quanto sta avvenendo in questi giorni presso il carcere di Torino, letteralmente preso di mira, da continui lanci dall’esterno di droga, telefoni e dispositivi elettronici ed in cui grazie alla costante attività del personale di Polizia Penitenziaria (maschile e femminile) – nonostante le gravi carenze – sono stati rinvenuti, tra il 22 e il 23 agosto, tre palline da tennis contenenti cocaina, hashish, telefoni cellulari e cavi USB. “Come sindacato – prosegue il leader dell’OSAPP non possiamo che ribadire con forza all’indirizzo del Capo del DAP De Michele e del Ministro Nordio la necessità di interventi concreti e strutturali, non solo a tutela del personale e di una popolazione detenuta incolpevole nella maggioranza dei casi, ma per il ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza a garanzia della Collettività nazionale. “Dette iniziative di natura organica, devono riguardare, pena il definitivo tracollo del sistema penitenziario:

– il potenziamento degli organici di Polizia Penitenziaria;

– la bonifica integrale delle aree perimetrali esterne alle carceri, spesso difficilmente controllabili;

– l’Installazione di sistemi tecnologici di videosorveglianza e il ripristino di quelli, in maggioranza, malfunzionanti o del tutto guasti.

“Non ci stancheremo mai di ripetere sempre e in ogni dove – conclude Beneduci – che la sicurezza e la legalità delle carceri sono la sicurezza e la legalità di tutti.”

Nota per le redazioni_ Si autorizza la libera riproduzione del presente comunicato citando la fonte “OSAPP – Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria”. Interviste con il Segretario Generale OSAPP Leo Beneduci, disponibili previa richiesta via mail o contatto telefonico.

*

OSAPP

Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria