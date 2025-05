OSAPP – ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: «A TERNI COMPUTER E SMART TV AI DETENUTI, MENTRE GLI AGENTI LAVORANO CON CARTA E MATITA»

12.00 - martedì 6 maggio 2025

“È inaccettabile che mentre l’opinione pubblica si divide sulla legittimità di una PlayStation concessa a un detenuto comune, nessuno si preoccupi dell’arsenale tecnologico presente nelle sezioni di Alta Sicurezza, come ad esempio sta avvenendo a Terni, dove detenuti per reati di criminalità organizzata hanno accesso a computer, console con connettività wireless, smart TV e persino smartwatch”, dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP.

“I nostri agenti”, prosegue Beneduci, “sono costretti a operare con carta e matita, in un’amministrazione che spende migliaia di euro per inviare comandanti e direttori in missione solo per garantire la chiusura delle celle, senza però fornire una regolamentazione adeguata per i dispositivi elettronici che vanificano qualsiasi isolamento fisico”.

“È il sintomo di un’amministrazione allo sbando, priva di un vertice da oltre cinque mesi, con conseguenze devastanti per gli operatori penitenziari costretti a fronteggiare rischi crescenti, per l’erario che sostiene spese ingiustificate per missioni che potrebbero essere evitate con direttive chiare, e per la collettività che vede compromessa la sicurezza pubblica quando le sezioni di “alta sicurezza “ si trasformano in hub tecnologici potenzialmente collegati con l’esterno”, aggiunge il segretario dell’OSAPP.

“È quindi ora – conclude Beneduci – che il Ministro Nordio così affezionato ai recenti errori da non volerli correggere, si renda che i danni determinati dall’attuale gestione del sistema penitenziario non hanno conseguenze solo interne ma minano la sicurezza e la civile convivenza dell’intera Collettività nazionale”.

