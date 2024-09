OSAPP * CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA: «SVENTATO TENTATIVO DI INTRODUZIONE DROGA, ARRESTI DOMICILIARI PER UNA DONNA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella giornata di sabato, presso la Casa di Reclusione di Padova, l’Unità Cinofili della Polizia Penitenziaria si è distinta per un intervento tempestivo ed estremamente professionale. Grazie all’eccellente addestramento e alla prontezza del cane in dotazione, è stato possibile individuare una donna di nazionalità italiana che si accingeva a effettuare un colloquio con il proprio compagno, di origine sudamericana. La donna nascondeva, nelle parti intime, 60 grammi di cocaina pura. Il Segretario Generale dell’OSAPP, dott. Leo Beneduci, ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento per la professionalità e l’efficacia dimostrata dal personale del Nucleo Cinofili, così come da tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria operante presso la Casa di Reclusione di Padova.

“Questo intervento rappresenta un esempio tangibile del ruolo essenziale e spesso non adeguatamente riconosciuto della Polizia Penitenziaria nel contrasto al traffico di stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari,” ha dichiarato Beneduci. “Grazie alla straordinaria abilità del cane e alla competenza dell’unità operativa, è stato possibile sventare un tentativo di introduzione di sostanze illecite.” Dopo le operazioni di rito, il Pubblico Ministero ha disposto per la donna gli arresti domiciliari, tenendo conto della sua condizione di madre di due minori. “Quello di oggi non è solo un successo operativo, ma anche un riconoscimento del grande lavoro che quotidianamente viene svolto con dedizione dal personale della Polizia Penitenziaria, spesso operante in condizioni difficili e con risorse limitate,” conclude il leader dell’OSAPP- “Grande plauso quindi al Nucleo Cinofili e a tutto il personale della Casa di Reclusione di Padova, che con competenza e professionalità continuano a garantire la sicurezza ed il rispetto delle leggi all’interno degli istituto penitenziario.”