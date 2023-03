ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE * TERRITORIO: « “BASTA NUOVI IMPIANTI SCIISTICI”, ANCHE IN TRENTINO LA MOBILITAZIONE NAZIONALE “REIMAGINE WINTER”, DOMENICA 12 MARZO » (ELENCO LOCALITÀ)

16.15 - martedì 7 marzo 2023

AMBIENTE. DOMENICA12 MARZO “REIMAGINE WINTER”, MOBILITAZIONE NAZIONALE IN 11 LOCALITÀ DI 8 REGIONI PER DIRE “BASTA AI NUOVI IMPIANTI SCIISTICI”

Iniziative in Lombardia, Piemonte, Trentino/Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia- Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo – Basta nuovi impianti sciistici.

Questo è il grido di allarme lanciato dalla mobilitazione nazionale “Reimagine Winter”, organizzata in tutta Italia da numerose associazioni, comitati e gruppi spontanei che si occupano di urgenze legate a tematiche ambientali e sociali che impattano le aree montane, che si svolgerà domenica 12 marzo in 11 località di 8 regioni italiane (tre in Lombardia, una in Piemonte, due in Trentino, una in Veneto, una in Friuli Venezia-Giulia, una in Emilia Romagna, una in Lazio e una in Abruzzo).

L’obiettivo è quello di sottolineare la necessità di un concreto cambio di paradigma per lo sviluppo delle montagne della penisola in grado di reimmaginare l’inverno tramite nuovi modelli che si sleghino dalla monocultura impiantistica e dello sci da discesa.

Le località diventate simboliche di un problema ormai diffuso su tutte le montagne italiane sono Monte San Primo (Lombardia), Monte Campione (Lombardia), Piani di Artavaggio (Lombardia), Alpe Devero (Piemonte) Serodoli (Trentino), Panarotta (Trentino), Arabba (Veneto), Sella Nevea (Friuli Venezia- Giulia), Corno alle Scale (Emilia Romagna), Terminillo (Lazio), Roccamorice (Abruzzo).

11 località in 8 regioni dove associazioni, comitati, gruppi spontanei e singoli attivisti si raduneranno per ribadire – insieme – che un futuro diverso, slegato da logiche socio-economiche anacronistiche, non solo è possibile ma è diventato assolutamente necessario.

TRENTINO

Serodoli – Madonna di Campiglio (Trento)

Ritrovo ore 9.30 – parcheggio sentiero Lago Nambino Camminata al Lago Nambino

Panarotta – Levico Terme (Trento)

Ritrovo ore 9.30 parcheggio impianti Panarotta 2002

Ore 10 partenza verso la cima passando per gli attuali impianti di risalita

ADESIONI:

The Outdoor Manifesto

Mountain Wilderness Italia

Io non ho paura del lupo

Italia Nostra Trentino

Dolomiti Open

Basta Impianti

Giovani Club Alpino Italiano

Salviamo l’orso

XR Trento

GAS Trento

RAM

GEL Ledro

Coexistence.life

WWF Trentino

Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo”

Circolo Ambiente Ilaria Alpi

Ape Milano

POW Italia

Comitato Tutela Devero

Comitato MTO2694

Ape Brescia

Un Altro Appennino è Possibile

Appennino Splitboard

Ape Bologna

NO TSM

Balia dal collare

Legambiente Treviso

Per altre strade

CAI FVG

Legambiente Carnia – Val Canale

FFF Trieste

T.A.M. FVG

Ambientalmente Lecco

Legambiente circolo Lecco

Legambiente circolo Lario sponda orientale

Soci banca etica Lecco

(elenco in aggiornamento) https://www.theoutdoormanifesto.org/azioni/reimagine-winter-basta-nuov-impianti/