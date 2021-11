ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * VIRUS INFLUENZALE: PRESIDENTE IOPPI, « SOSTIENIAMO LA CAMPAGNA VACCINALE PROMOSSA DALL’APSS » (VIDEO)

C’è un altro nemico alle porte: il virus influenzale, tipico di questa stagione, che probabilmente renderà più difficili e rischiosi i prossimi mesi invernali, già appesantiti dal Covid 19.

Proprio ieri il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Regione Veneto ha detto: “Sarà importante vaccinarsi contro il virus influenzale, perché quest’anno l’influenza di stagione sarà tosta: parliamo di una sindrome che provocherà febbre alta e di lunga durata. Lo sappiamo perché nei paesi dell’Est, come sempre, l’influenza è già scoppiata e ne sono state osservate le caratteristiche”.

Questa dichiarazione trova perfettamente d’accordo il Presidente e il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trento, che hanno immediatamente sostenuto la campagna vaccinale promossa dall’Azienda sanitaria della Provincia di Trento. A questo proposito il Presidente dell’’Ordine, dott. Marco Ioppi, ha diffuso il seguente comunicato stampa:

“Consapevole dei rischi dell’influenza stagionale per le persone più fragili in un periodo già complicato dal Covid 19, il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trento aderisce e sostiene la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Azienda Sanitaria e lo fa con il dichiarato obiettivo di sensibilizzare ancora di più gli operatori sanitari che sono a maggior rischio di contrarre il virus per il quotidiano contatto con i pazienti.

Se non vaccinati, possono a loro volta trasmettere l’influenza ai propri familiari, ad altri operatori sanitari e soprattutto ad altri pazienti, i quali possono andare incontro a forme gravi, se non addirittura letali”.

Nella nostra provincia il numero degli operatori sanitari che aderisce alla vaccinazione antinfluenzale, pur essendo in aumento, è ancora troppo basso. Per testimoniare l’importanza di questa arma di prevenzione e sensibilizzare i propri iscritti alla campagna di vaccinazione antinfluenzale il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici della provincia di Trento ha deciso di dare, per primo, esempio di responsabilità e coerenza e il 3 novembre ha aderito in blocco alla vaccinazione.”

*

Dott. Marco Ioppi

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri della provincia di Trento