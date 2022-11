ORDINE INGEGNERI * SUPERTRENTO – LETTERA A SINDACO IANESELLI: PRESIDENTE DI ROSA, « UNA “FALSA PARTENZA”, È MANCATO IL COINVOLGIMENTO DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI »

14.30 - martedì 29 novembre 2022

SuperTrento: una “falsa partenza” secondo l’Ordine degli Ingegneri. In una lettera indirizzata al Sindaco Franco Ianeselli l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento esprime i suoi dubbi sulle modalità di avvio dell’iniziativa: “È mancato il coinvolgimento preliminare delle categorie professionali”.

“Nutriamo perplessità sulle modalità con cui il Comune di Trento ha deciso di avviare le operazioni di costituzione del laboratorio SuperTrento: nessun coinvolgimento preliminare degli Ordini professionali, nessuna possibilità di interlocuzione diretta. Infine, l’affidamento della “guida” del processo a un soggetto privato, abdicando al ruolo di regia che, a nostro parere, dovrebbe restare in capo all’ente pubblico: in un simile contesto, quella del laboratorio SuperTrento è una falsa partenza!”. Lo sostiene l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, che ha espresso i suoi dubbi in una lettera indirizzata al Sindaco Franco Ianeselli e inviata in data odierna.

La comunicazione sottolinea una serie di criticità riscontrate dall’Ordine degli Ingegneri nel procedimento che ha portato alla nascita del nuovo laboratorio di urbanistica partecipata. “Innanzitutto – spiega la presidente Silvia Di Rosa – non c’è stato alcun coinvolgimento a monte degli Ordini professionali da parte del Comune, come invece prevede il principio di leale collaborazione tra enti pubblici. Questa assenza di confronto e interlocuzione con gli Ordini ci duole soprattutto in quanto soggetti particolarmente interessati alla trasformazione della città”.

Ma c’è di più: l’Ordine degli Ingegneri ricorda che, con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 2019, il Consiglio ha impegnato Sindaco e Giunta a predisporre un concorso di progettazione o di studio per valorizzare le aree che si renderanno libere a seguito dell’interramento della ferrovia, “in accordo con gli ordini”.

“A nostro avviso la criticità sta proprio nella mancata condivisione della partenza del percorso e nelle modalità con cui si è deciso di dare avvio all’iniziativa” – sottolinea la Presidente Di Rosa e conclude –“in un simile contesto il rischio è che gli Ordini risultino relegati al ruolo di comparse, anziché di co-attori principali”.

In conclusione, l’Ordine degli Ingegneri auspica una revisione dell’impostazione generale, con interlocuzione diretta tra l’Ente comunale e gli Ordini professionali, in modo da poter offrire un contributo significativo in questa fase di definizione delle scelte strategiche per la città di Trento.

La Presidente

Ing. Silvia Di Rosa

Il Consigliere Segretario

Ing. Paolo Montagni