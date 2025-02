ORDINE GIORNALISTI * SPIONAGGIO: PRESIDENTE BARTOLI, «È UNO SCANDALO E NON PUÒ CADERE NELL’OBLIO, SI TUTELINO LE FONTI PER FARE BUONA INFORMAZIONE»

17.41 - venerdì 7 febbraio 2025

SPIONAGGIO GIORNALISTI, BARTOLI (OdG): SCANDALO NON PUO’ CADERE NELL’OBLIO, TUTELARE LE FONTI PER FARE BUONA INFORMAZIONE

“Nessuno si illuda di far cadere questo scandalo nell’oblio. – lo ha affermato il presidente nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli intervenendo a Pomeriggio di Radio1 Rai – Continueremo a chiedere chiarezza sugli autori di questo atto illegale. Spiare i giornalisti, come accaduto ora ma anche troppe volte in passato, non è ammissibile. I funzionari infedeli dello Stato che hanno fatto ciò vanno cacciati, chiunque essi siano.

Il principale scopo di spiare un giornalista è quello di carpire le sue fonti, che sono tutelate per legge dal segreto professionale. Senza fonti diventa impossibile continuare a fare giornalismo di inchiesta, che è fondamentale per fare sapere ai cittadini quello che accade lontano dai riflettori. Il buon giornalismo è un pilastro della democrazia”.