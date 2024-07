ORDINE GIORNALISTI – CONSIGLIO NAZIONALE * MEDIA ED INFORMAZIONE: BARTOLI, «DA MATTARELLA PAROLE IMPORTANTI SU LIBERTÀ DI STAMPA, ANCHE DA UE SEGNALI FORTI»

15.05 - mercoledì 24 luglio 2024

Da Mattarella parole importanti sul giornalismo e la libertà di stampa. Anche dalla UE segnali forti su media e informazione. Dichiarazione di Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “Dobbiamo ancora una volta ringraziare il Presidente della Repubblica per le importanti parole che ha pronunciato sulla funzione costituzionale dei giornalisti, sul diritto ad essere informati come architrave della democrazia, sulla necessaria tutela per i colleghi sempre più spesso vittime di attacchi anche violenti.

Non sono mancati, inoltre, le indicazioni di prospettiva alla luce dei nuovi scenari digitali dell’informazione e la necessità di preservare il pluralismo e l’autonomia della stampa proprio come argine al pericolo della disinformazione e manipolazione. Il riferimento ad una riforma della legge sull’editoria è un importante segnale anche per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme sulla professione giornalistica.

La riflessione del Presidente Mattarella giunge in contemporanea con le raccomandazioni della Commissione europea con il report sullo Stato di diritto dell’Unione. Anche qui un forte monito per la tutela del giornalismo, l’indipendenza e l’autonomia dei media; settore che diventa sempre più nevralgico per la tenuta dell’assetto democratico.”