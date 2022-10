OPI * SANITÀ TRENTINO: PEDROTTI, “ DDL DIRETTORE ASSISTENZIALE NEL CONSIGLIO DI DIREZIONE, PASSO AVANTI PER LA CRESCITA DEL SISTEMA PROVINCIALE “

15.44 - martedì 11 ottobre 2022

Direttore Assistenziale, passo avanti per la crescita del sistema sanitario provinciale

11 ottobre 2022.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento, in coerenza con i documenti portati all’attenzione dell’Assessorato Provinciale competente e come già più volte dichiarato pubblicamente nel corso di questi ultimi anni, rende noto di accogliere e sostenere con favore la

proposta di disegno di legge n. 160/XVI di iniziativa consiliare inerente l’istituzione del Direttore Assistenziale nel Consiglio di Direzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (modifica della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16). L’approvazione di tale DDL potrebbe concretizzarsi in un completamento del quadro strategico dell’APSS e aggiungere un tassello fondamentale alla valorizzazione delle professioni sanitarie.

Attualmente la direzione strategica dell’APSS è composta dal Direttore generale affiancato dal Direttore sanitario, dal Direttore per l’integrazione socio-sanitaria e dal Direttore amministrativo. Grazie alla proposta al vaglio, a questi ultimi si unirebbe il Direttore assistenziale, come già avviene peraltro in diverse realtà regionali italiane.

Il Direttore Assistenziale partecipa insieme agli altri Direttori al processo di pianificazione strategica e al perseguimento degli obiettivi aziendali, definendo delle strategie di governo e valorizzazione delle Professioni sanitarie compresi gli operatori sanitari che rappresentano in APSS l’80% circa di tutta la componente professionale di area sanitaria e che hanno la responsabilità dell’assistenza non solo nelle strutture ospedaliere, ma anche nei contesti territoriali e domiciliari in un momento nel quale la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini e l’educazione alla salute ricoprono un ruolo fondamentale.

L’innovazione proposta permette di governare le risorse assistenziali e le loro potenzialità, a servizio dei bisogni assistenziali della popolazione. Si aggiunge così una nuova opportunità per i cittadini e per i professionisti che per il loro mandato professionale sono i più vicini a dove nasce il bisogno assistenziale e che attraverso la loro competenza hanno fatto la differenza in termini di maggiore possibilità e appropriatezza di risposta.

Inserire gli infermieri a pieno titolo nella direzione strategica aziendale potrà rafforzare la governance dei processi assistenziali, garantendo una più compiuta visione d’insieme, capace di valorizzare tutte le professionalità presenti, generando una maggior capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Chiediamo alla Politica di sostenere con convinzione questa proposta, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi, quale espressione concreta e tangibile del senso di responsabilità per il Servizio sanitario provinciale e per la salute dei cittadini, ma anche per la valorizzazione di tutta la “filiera” professionale infermieristica.

Un’iniziativa questa, che indubbiamente sarebbe il caso di confermare anche a livello nazionale, su iniziativa delle stesse Regioni e Province autonome.

*

Daniel Pedrotti

Presidente Opi Trentino