OPI – ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE / TRENTO* EMERGENZA COVID: « LETTERA APERTA AL PRESIDENTE FUGATTI ED ALL’ASSESSORA FUGATTI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Si allega la lettera trasmessa il 1 dicembre 2020 dal Consiglio Direttivo dell’Ordine, al Presidente della Provincia Maurizio Fugatti e all’Assessora alla Salute Stefania Segnana relativa a proposte e istanze per poter continuare a garantire l’assistenza nel miglior interesse del cittadino sia in questo difficile momento che nel futuro e per valorizzare la specificità delle competenze degli infermieri trentini.