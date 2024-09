OPI – ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TRENTINO * AGGRESSIONI SANITARI: «ORA RISPOSTA ESEMPLARE, DA ISTITUZIONI NAZIONALI E PROVINCIALI»

11.10 - giovedì 26 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Aggressioni sanitari: “Ora risposta esemplare dalle Istituzioni nazionali e provinciali” L’Ordine delle Professioni. Infermieristiche della Provincia di Trento condanna con fermezza le continue aggressioni ai danni degli infermieri e degli altri operatori sani- tari, episodi sempre più frequenti nella nostra provincia.

Questi atti di violenza, non solo mettono a rischio l’incolumità degli operatori sanitari, ma ledono gravemente il nostro sistema sanitario provinciale, fondato sui valori di cura, rispetto e dignità umana. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i colleghi ed a tutti gli operatori sanitari, vitti- me di queste inaccettabili violenze e insieme all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento e alla Consulta provinciale per la Salute, chiediamo con forza interventi urgenti da parte delle istituzioni per una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e intollerabile.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche, a distanza ormai di un anno dall’incontro promosso in Assessorato alla salute proprio sul tema delle aggressioni agli infermieri e agli altri operatori sanitari, richiama le istituzioni alla massima priorità di intervento per garantire sicurezza e rispetto nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La tutela degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari è la tutela della salute dei cittadini.