OPENPOLIS * TURISMO: «ITALIA CON PIÙ STRUTTURE RICETTIVE IN EUROPA, AL TOP ALTO ADIGE 221,55 OGNI 10MILA ABITANTI / VENETO 123,84 / VALLE D’AOSTA 103,39 / TRENTINO 62,06»

16.07 - giovedì 25 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LINK

L’Italia è il paese con più strutture ricettive turistiche in Europa. L’industria turistica è importante per alcuni territori dell’Unione Europea. Avere un’idea della grandezza questo settore è importante anche per l’analisi di fenomeni come il sovrappopolamento turistico di alcune aree del continente.

La presenza di esercizi turistici è utile anche per analizzare l’overtourism.

In Unione europea ci sono oltre 636mila strutture e più di 29 milioni di posti letto.

L’Italia è il paese europeo con più strutture ricettive e posti letto.

La Croazia registra la maggiore incidenza di strutture ogni 10mila abitanti.

Il fenomeno dell’overtourism è in questi giorni parte importante del dibattito pubblico, anche grazie a tutta una serie di proteste che si sono verificate in alcune delle mete turistiche più battute del continente europeo, con le più accese a Barcellona e Maiorca.

Con questa espressione si intende una situazione in cui l’impatto del turismo eccede le capacità fisiche, ambientali, sociali, economiche, psicologiche o politiche dei luoghi in cui accade. Si tratta di dinamiche che hanno delle ripercussioni sia sui residenti delle comunità locali che sui turisti stessi, oltre che sul paesaggio, sui beni culturali e sui servizi presenti all’interno di questi contesti.

La misurazione di queste dinamiche è ancora complessa da fare. Si tratta di tematiche relativamente nuove per le quali ancora non ci sono delle reali linee guida su quali sono gli indicatori da utilizzare. Inoltre, alcune caratteristiche del fenomeno (come la sua stagionalità) rendono ancora più complesse le analisi. Per poter iniziare ad inquadrare l’overtourism è utile valutare lo stato dell’industria turistica nei paesi comunitari, partendo dal numero di strutture ricettive di accoglienza e il numero di posti letto.

L’industria del turismo in Unione europea

Nel suo complesso, l’Ue conta oltre 636mila strutture ricettive con più di 29 milioni di posti letto previsti. In questo dato si comprendono non soltanto gli hotel ma anche altre strutture di alloggio simili come i bed and breakfast oltre a campeggi e aree camper attrezzate.

Negli anni delle restrizioni dovute alla pandemia si assiste a un calo ma i valori attuali (registrati al 2023) sono in crescita rispetto al periodo pre-Covid. Per quel che riguarda il numero di strutture ricettive, si registra un incremento del 3% rispetto al 2019 mentre per i posti letto l’aumento è dell’1,5%.

Il 21,1% delle strutture turistiche europee si trova in aree urbane centrali, che comprendono il 22,6% dei posti letto. Seguono poi le zone periferiche (32,5% strutture, 33,6% posti letto) e le zone rurali (46,4% e 43,8%). Circa la metà delle infrastrutture turistiche europee si trova in aree costali (51,1%) e copre il 41,6% dei posti conteggiati

L’Italia è il paese europeo con più strutture ricettive e posti letto in Europa

Stabilimenti e posti letto in strutture turistiche nei paesi europei (2023)

DA SAPERE

Il dato mostra le strutture ricettive di accoglienza di tipo turistico e i posti letto presenti sul territorio europeo. Sono qui considerati gli hotel e altri sistemi similari di alloggio per il breve periodo, campeggi e aree camper. Non sono disponibili i dati per l’Irlanda mentre i dati per la Spagna non sono disponibili per tutte le regioni del paese per cui non è stato fornito da Eurostat un aggregato.

In termini assoluti, l’Italia è il paese europeo con il maggior numero di strutture ricettive (229.513) e di posti letto (5,2 milioni).

5.207.116 i posti letto presenti nelle strutture ricettive italiane (2023).

Rispettivamente, coprono il 36,1% e il 17,8% dell’offerta del continente. Per quel che riguarda le infrastrutture turistiche, seguono Croazia (117.476, il 18,5%), Germania (48.275, 7,6%) e Francia (29.375, 4,6%). In fondo tre piccoli paesi dell’unione: Cipro (771, 0,1%), Lussemburgo (357, 0,1%) e Malta (335, 0,1%).

Per quel che riguarda invece i posti letto, al nostro paese seguono Francia (5.094.909, 17,5%), Germania (3.665.302, 12,6%) e Paesi Bassi (1.400.003, 4,8%). Gli stati caratterizzati da una minore quantità di posti letto sono invece Lussemburgo (57.830, 0,2%), Lettonia (52.263, 0,2%) e Malta (51.041, 0,2%). Occorre evidenziare che risultano mancanti i dati dell’Irlanda mentre quelli della Spagna sono invece parziali, motivo per cui non sono stati considerati nell’analisi.

Questi dati sono disponibili a livello regionale per quasi tutte le aree dell’Ue. Per poter permettere di confrontare il dato tra regioni con popolazione differente, è stata calcolata l’incidenza ogni 10mila abitanti.

Tra le regioni italiane la maggiore incidenza di strutture turistiche in Trentino-Alto Adige, Veneto e Valle d’Aosta

Stabilimenti e posti letto in strutture turistiche ogni 10mila abitanti nelle regioni europee (2023)

DA SAPERE

Il dato mostra le strutture ricettive di tipo turistico e i posti letto presenti nelle regioni europee. Sono qui considerati gli hotel e altri sistemi similari di alloggio per il breve periodo, campeggi e aree camper. Non sono disponibili i dati per l’Irlanda. La regione europea con l’incidenza maggiore di strutture ricettive è Jadranska Hrvatska (857,64 ogni 10mila abitanti), che comprende tutta l’area della Croazia. Seguono Ionia Nisia (Grecia, 223,90) e la provincia autonoma di Bolzano (221,55). Tra le prime dieci europee, quattro sono italiane: oltre al territorio già citato, sono presenti anche il Veneto (123,84), la Valle d’Aosta (103,39) e il Friuli-Venezia Giulia (83,07). Sui posti letto invece i valori maggiori si registrano nella regione di Notio Aigaio (Grecia, 9.084,56), Jadranska Hrvatska (Croazia, 8.357,92), Ionia Nisia (Grecia, 7.714,12) e Corsica (Francia, 4.728,77). È importante notare che valutare l’incidenza delle strutture ricettive turistiche sul territorio è solo uno degli elementi utili per considerare lo stato del turismo in una regione. Di fondamentale importanza è considerare anche la quantità di notti passate dai turisti in un paese, così come l’incidenza del settore nel calcolo del Pil. * Foto: Etienne Girardet – licenza