OPENPOLIS * PNRR: «AVANZAMENTO PROGETTI, PRIMO IL VENETO CON IL 28%, SEGUITO DA TRENTINO-ALTO ADIGE (24%) E LIGURIA (22%)»

Le difficoltà nella “messa a terra” del Pnrr, specie nel mezzogiorno. A dicembre, anche grazie alle nostre sollecitazioni, sono state pubblicate nuove informazioni sui progetti finanziati dal piano. I dati confermano le enormi difficoltà che i soggetti attuatori stanno incontrando nella realizzazione delle opere.

La territorializzazione dei progetti e le principali criticità

Grazie ai nuovi dati è possibile avere un quadro aggiornato di come opere e investimenti si distribuiscono sul territorio nazionale. A livello numerico, la regione che ospita la quota maggiore di interventi sul proprio territorio è la Lombardia (41.290 progetti). Seguono Veneto (24.112), Campania (24.077) e Piemonte (22.126). Anche a livello di risorse assegnate queste regioni risultano ai primi posti. Alla Lombardia infatti sono andati finora circa 18,9 miliardi di euro, alla Campania 15,9, al Veneto 13,5 e al Piemonte 12,6. Bisogna ovviamente tenere presente che alcuni progetti non sono territorializzabili e che una parte dei fondi è ancora da assegnare.

Delineato questo quadro, l’aggiornamento dei dati di dicembre rappresenta una grande novità che ci consente di avere informazioni dettagliate sui pagamenti già effettuati a livello di singolo progetto. Si tratta certamente di un passo in avanti molto importante anche se occorre rilevare che alcune criticità permangono.

Aggregando i dati sui pagamenti dei singoli progetti infatti si notano alcuni disallineamenti rispetto al dato sulla spesa sostenuta a livello di misura. Ciò è dovuto al fatto che queste informazioni hanno fonti diverse. Le prime arrivano dai soggetti attuatori coinvolti direttamente nella realizzazione delle diverse opere mentre le seconde sono dichiarate dalle amministrazioni titolari degli investimenti. Inoltre non sono disponibili dati disaggregati sui pagamenti per le misure Transizione 4.0 e Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica. Tali disallineamenti possono essere imputabili a ritardi o errori nel conferimento dei dati. Criticità evidenziata peraltro anche dall’ufficio parlamentare di bilancio.

Sollecitato sul tema, il governo ha ribadito più volte come i dati sui flussi dei fondi Pnrr fossero probabilmente sottostimati. Lo stesso nuovo ministro con delega al piano Tommaso Foti, pur riconoscendo le difficoltà, è intervenuto sul tema. Non è chiaro tuttavia su che basi poggi questa valutazione. Nonostante ci siano stati dei progressi in termini di trasparenza e disponibilità di informazioni appare del tutto evidente come ci sia ancora molto lavoro da fare. Le strutture governative preposte si sono impegnate ad aggiornare periodicamente i dati. L’auspicio è che con le prossime pubblicazioni tali lacune possano essere via via superate per far sì che le valutazioni sullo stato di avanzamento del piano possano essere il più possibile realistiche.

Fatta questa doverosa premessa, possiamo andare a vedere a che punto sono i progetti nei diversi territori. A livello regionale si osserva che la percentuale dei pagamenti rendicontati finora ci parla di uno stato di avanzamento dei progetti tutto sommato molto contenuto. La regione più avanti da questo punto di vista è il Veneto che però si ferma al 28% delle risorse già erogate. Seguono il Trentino Alto Adige (24%) e la Liguria (22%). La Lombardia completa l’elenco delle regioni con una percentuale di pagamenti superiore al 20%.

Generalmente al sud i progetti fanno più fatica a ingranare. Con la sola eccezione della Valle d’Aosta (13%), infatti le percentuali più basse si registrano in Calabria (10%), Campania (13%), Sicilia (13%) e Sardegna (14%).

Progetti Pnrr, mediamente al sud si procede più lentamente

Il valore dei progetti finanziati dal Pnrr nelle diverse regioni e il loro stato di avanzamento.