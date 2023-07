OPENPOLIS * LAVORO: « DISOCCUPATI A LUNGO TERMINE (DA OLTRE 12 MESI), IN ITALIA 57,3% / SPAGNA 39% / GERMANIA 33% / FRANCIA 27,4% »

08.12 - mercoledì 5 luglio 2023

Dal 2013, l’Italia è sempre stata il paese con il tasso più elevato rispetto agli altri grandi stati dell’Ue. Fatta eccezione per la Francia, che però riporta valori molto più bassi, è anche l’unico che non ha registrato un calo pronunciato negli anni.

La Spagna ha registrato, in questo periodo, una diminuzione pari a -10,7 punti percentuali (passando da un tasso del 49,7% nel 2013 a uno del 39% nel 2022). E la Germania addirittura di 13,1 punti (da 46,1% a 33%). In Francia invece il calo è stato il più contenuto di tutti: -0,2 punti percentuali. Tuttavia qui la quota di disoccupati di lunga durata è inferiore alla metà di quanto si registra in Italia (27,4% contro 57,3%). Nel nostro paese infine la riduzione è stata di 2,2 punti percentuali tra 2013 e 2022. E dal 2020 si è verificato un nuovo aumento, che non si è ancora arrestato.

In Italia i tassi più elevati si registrano nelle fasce di età più avanzate. I più giovani, per quando maggiormente esposti alla disoccupazione, come abbiamo raccontato in un recente approfondimento, tendenzialmente trovano un impiego più in fretta. Risulta leggermente più elevato tra gli uomini (58,6%) rispetto alle donne (55,9%) e marcatamente più alto tra le persone con un grado di istruzione più basso.

