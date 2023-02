OPENPOLIS * ABUSIVISMO EDILIZIO: « NEL 2021 COSTRUITE 15,1 CASE ILLEGALI OGNI 100 AUTORIZZATE, LA CAMPANIA LA REGIONE PIÙ COLPITA CON 49 OGNI 100 REGOLARI / TRENTINO-AA 3,2 »

08.27 - venerdì 24 febbraio 2023

L’abusivismo edilizio in Italia si è diffuso soprattutto tra gli anni ’50 e ’60 ed è stato fatto poco per rimediare ai danni. Ancora oggi è una realtà: nel 2021 sono costruite 15,1 case illegali ogni 100 autorizzate. La Campania è la regione più colpita da questo fenomeno (49 ogni 100 regolari). Secondo Legambiente, nel 2021 sono più di 9mila i reati accertati di abuso edilizio. Mentre gli arresti sono stati appena 33.

L’abusivismo edilizio, nella forma di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici già esistenti, è purtroppo un fenomeno caratteristico del nostro paese. Oltre a danneggiare la cultura della legalità e quindi il vivere civile, esso favorisce lo sfruttamento dei lavoratori e il proliferare della criminalità organizzata. Ma anche la compromissione del territorio, causando il degrado del paesaggio. Per questo è anche una questione di interesse ambientale.

L’abusivismo edilizio in Italia, una questione storica. Intorno agli anni ’50 e ’60 il nostro paese, che era ancora prevalentemente rurale, ha registrato una immensa espansione edilizia e un rapido processo di industrializzazione. Questo fenomeno ha favorito il ricorso all’abusivismo, che rispondeva, dal punto di vista di costi e tempistiche, alle nuove esigenze. Si trattava infatti di abitazioni a costo molto più basso rispetto a quelle legali, la cui costruzione evitava le procedure standard, sfruttando però il lavoro in nero. Per lo più, l’abusivismo era in mano alla criminalità organizzata.

Negli anni non si è posto rimedio al danno..Lo stato non è mai riuscito a debellare realmente il fenomeno, che a oggi rimane molto forte in varie aree del nostro paese. È questa la denuncia di Legambiente che negli anni si è occupata molto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. Inoltre, non ha preso le misure necessarie per punire i responsabili e demolire le case illegali. Anzi le ha regolarizzate con le due sanatorie edilizie del 1985 e del 1994 e poi con un terzo condono risalente al 2003.

Si è provato, con il Dl semplificazioni (120/2020) a risolvere il problema dell’inerzia delle amministrazioni comunali in fatto di demolizioni, facendo passare la prerogativa nelle mani dello stato centrale (specificamente, delle prefetture). Tuttavia, come rileva Legambiente, poco tempo dopo una circolare interpretativa ha minimizzato l’efficacia della norma, restringendo l’ambito d’azione dei prefetti ai soli abusi edilizi accertati dopo l’entrata in vigore della legge ed escludendo inoltre tutte le ordinanze su cui sia pendente un ricorso.

La situazione oggi. Secondo i dati provvisori Istat, raccolti nel rapporto Bes (benessere equo e sostenibile), ancora nel 2021 sono ancora molte le residenze costruite illegalmente.

15,1 le costruzioni abusive per ogni 100 autorizzate in Italia nel 2021.

La situazione appare estremamente eterogenea da regione a regione. Il sud del paese in particolare è fortemente vessato dal problema dell’abusivismo edilizio.

In Campania la maggiore incidenza di abusivismo edilizio. Il tasso di abusivismo edilizio nelle regioni italiane (2021). I dati sono provvisori. L’indice di abusivismo elaborato da Istat è una misura di flusso riferita all’edilizia residenziale, che esprime la proporzione delle costruzioni abusive realizzate nell’anno di riferimento in rapporto a quelle autorizzate dai comuni. Non rappresenta, quindi, la quota di costruzioni abusive sul totale delle costruzioni realizzate nell’anno di riferimento (né sullo stock delle costruzioni). Sono quindi indicate le costruzioni abusive ogni 100 costruzioni autorizzate. I valori di Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria sono riferiti all’insieme delle due regioni.

Il tasso di abusivismo edilizio tocca livelli molto bassi nel nord del paese in particolare in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dove sono state meno di 4 ogni 100 costruzioni autorizzate. Mentre la regione che riporta la quota più elevata è la Campania con circa 49 abitazioni che nel 2021 risultano essere state costruite senza un permesso ufficiale, ogni 100 regolari. Seguono sotto questo aspetto Calabria e Basilicata (48) e Sicilia (46). I valori di alcune regioni (Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria) sono considerate da Istat in aggregato.

Legambiente, nell’ambito del suo progetto No Ecomafia, che traccia l’attività della criminalità nell’ambito ambientale, segue il fenomeno dell’abusivismo edilizio, registrando a livello territoriale il numero di reati commessi, di persone denunciate, di sequestri e di arresti.

9.490 i reati accertati di abuso edilizio registrati da Legambiente in Italia nel 2021. Una cifra che sale a 11.490 se consideriamo tutti i reati prima dell’accertamento. Dal 2009, la data in cui Legambiente ha avviato il suo monitoraggio, questo dato è gradualmente aumentato di anno in anno. Tuttavia, non si può dire lo stesso del numero di sequestri né degli arresti.

Nel 2021 solo 33 persone sono state arrestate per abusivismo edilizio. Negli ultimi 20 anni il numero di sequestri ha avuto un andamento oscillante, mentre gli arresti sono aumentati solo lievemente e anch’essi in modo discontinuo. Analizziamoli in rapporto al numero di persone denunciate, anno per anno.

Meno di 4 arresti ogni 1000 denunce nel 2021. Gli arresti per abusivismo edilizio in rapporto al numero di persone denunciate (2009-2021)

Nel 2021 sono stati appena 33 gli arresti, a fronte di quasi 10mila persone denunciate. Un rapporto che è migliorato rispetto all’anno precedente, quando si sono registrati arresti 22 su circa 13mila persone denunciate, ma che rimane comunque molto basso, anche rispetto ad altri momenti dell’ultimo ventennio. In particolare il 2017, anno in cui il numero di arresti è salito a 48.

Con 1.413 persone denunciate e 1.327 reati, anche in questo caso la Campania detiene il triste record regionale (da sola registra il 13,9% di tutti i reati del paese). Mentre come numero di arresti, in numeri assoluti e in rapporto alle denunce, la prima è il Piemonte (13 arresti, circa il 40% del totale nazionale). A livello provinciale a registrate il numero di reati più elevato è Avellino (389), seguita da Cosenza (373) e Reggio Calabria (249). La provincia di Roma si posiziona all’ottavo posto con 202 reati.

Foto: Gennaro Visciano