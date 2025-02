ONU – UNRIC * PREMIO NELSON ROLIHLAHLA MANDELA 2025: «PROROGATA AL 24 MARZO 2025 LA SCADENZA PER LE CANDIDATURE»

14.07 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le Nazioni Unite prorogano al 24 marzo 2025 la scadenza per le candidature al Premio Nelson Rolihlahla Mandela 2025. Questo premio viene assegnato solo ogni cinque anni. Riconosce le persone che dedicano la loro vita al servizio dell’umanità, promuovendo gli scopi e i principi delle Nazioni Unite. Inoltre, onora l’eredità di Nelson Mandela in termini di riconciliazione, transizione politica e trasformazione sociale.

Le candidature possono essere presentate in inglese o francese fino al 24 marzo 2025 a bit.ly/2025Mandela.

Le candidature scritte al Premio possono essere ricevute dai seguenti soggetti:

1) Governi degli Stati membri e degli Stati osservatori delle Nazioni Unite;

2) Entità e organizzazioni intergovernative che abbiano ricevuto un invito permanente a partecipare come osservatori alle sessioni e ai lavori dell’Assemblea generale e del Consiglio economico e sociale;

3) gli istituti di istruzione superiore, in particolare le università e gli altri istituti di istruzione, che offrono un programma di istruzione che va oltre l’istruzione secondaria, rilasciano titoli post-secondari e sono approvati e/o accreditati come istituti di istruzione superiore dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché i centri e gli istituti di ricerca indipendenti che sono impegnati nel servizio dedicato all’umanità, nella promozione della riconciliazione e della coesione sociale e nello sviluppo della comunità;

4) organizzazioni non governative con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale;

5) vincitori del Premio, a meno che non facciano attualmente parte del Comitato.

Due persone – una donna e un uomo provenienti da regioni geografiche diverse – saranno selezionate da un comitato delle Nazioni Unite presieduto dal Presidente dell’Assemblea generale e dai rappresentanti di sei Stati membri, più cinque eminenti consiglieri. Il Dipartimento delle Nazioni Unite per le comunicazioni globali funge da segretariato del comitato.

La cerimonia di premiazione si terrà a New York in occasione della commemorazione annuale del Nelson Mandela Day, il 18 luglio.

Nel 2020 sono stati premiati Marianna V. Vardinoyannis, filantropa greca e sostenitrice a livello mondiale dei diritti umani e della tutela della salute e del benessere dei bambini, che è anche Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e Morissanda Kouyaté, leader in Guinea nel porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze in Africa.

Nel 2015, il Premio ha premiato la dott.ssa Helena Ndume della Namibia, un’oftalmologa il cui lavoro di una vita è stato il trattamento della cecità e delle malattie legate agli occhi in Namibia e in tutto il mondo in via di sviluppo, e l’ex Presidente del Portogallo Jorge Fernando Branco Sampaio, leader nella lotta per il ripristino della democrazia nel suo Paese.

Maggiori informazioni al seguente link.

Consulta inoltre la pagina dedicata al Premio Mandela.

Per qualsiasi domanda sul Premio Mandela, contattare Paulina Kubiak all’indirizzo kubiakp@un.org.