ONOREVOLI URZÌ E DE CORATO (FDI) * SICUREZZA: « CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NIGERIANA E CINESE, APPROVATO IL NOSTRO EMENDAMENTO CHE ESTENDE I POTERI DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA »

14.19 - martedì 24 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ANTIMAFIA. URZI’-DE CORATO:OK EMENDAMENTO FDI SU CRIMINALITA’ CINESE E NIGERIANA

“La commissione Affari Costituzionali di Montecitorio ha approvato l’emendamento presentato da Fratelli D’Italia che estende i poteri della commissione Antimafia anche alla criminalità organizzata nigeriana e cinese”. Lo annunciano i deputati di Fratelli D’Italia Alessandro Urzì, capogruppo della Commissione Affari Costituzionali e Riccardo De Corato, vicepresidente della medesima Commissione.

“Nonostante il voto contrario di tutta l’opposizione negazionista siamo riusciti ad accendere i riflettori sulle infiltrazioni in comunità radicate sul territorio nazionale, nigeriane e cinesi, che spesso hanno preso la forma di organizzazioni criminali parallele a quelle tradizionali. Un fenomeno preoccupante, riconosciuto dalla Dia, che deve essere monitorato e indagato con la massima attenzione. Il testo dell’emendamento, in particolare, si riferisce a tre fenomeni e cioè alle infiltrazioni all’interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori, al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione e all’esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari”, concludono.