ONOREVOLI AMBROSI E MORGANTE (FDI) * PARALIMPIADI INVERNALI: «MILANO-CORTINA, CON IL GOVERNO MELONI UN’EREDITÀ DI VERA INCLUSIONE»

“Sappiamo bene che ogni barriera che un atleta paralimpico abbatte è un passo avanti per l’Italia intera. Fra meno di un anno Milano e Cortina ospiteranno i Giochi paralimpici invernali 2026, un evento straordinario che vede sfidarsi più di 600 atleti con disabilità. Il Governo Meloni, con il Fondo unico per l’inclusione, con oltre 552 milioni di euro stanziati, e con le riforme per le politiche per la disabilità, sin dall’inizio del suo insediamento, ha mostrato una grandissima attenzione nei confronti del tema della disabilità, mettendo in atto numerose misure efficienti per sostenere le fasce più deboli e per sostenere anche le famiglie.

Giorno dopo giorno, stiamo finalmente costruendo un’Italia con la I maiuscola, un’Italia che non lascia indietro nessuno. Ma oggi serve un impegno concreto per fare di queste Olimpiadi non solo un evento straordinario, ma un lascito duraturo, con infrastrutture accessibili, inclusione sportiva reale e sostegno per i nostri atleti. Per questo abbiamo chiesto al Ministro Locatelli quali iniziative intende intraprendere al fine di garantire non solo un successo sportivo, ma una straordinaria vetrina per il mondo e, soprattutto, un punto di svolta per l’Italia. La risposta del Ministro è stata chiara, puntuale e precisa e lo ringraziamo per questo.

Noi dovremmo davvero comprendere il grande messaggio che questi Giochi lanciano: la disabilità non è mai un limite, ma è un valore e una grandissima forza, ed è questo lo spirito che li anima. Noi di Fratelli d’Italia siamo profondamente convinti che promuovere queste iniziative sia fondamentale per sensibilizzare soprattutto la comunità sul vero valore dell’inclusione, ma anche sul valore della dignità di ogni essere umano”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi e Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili del partito, che sul tema hanno presentato un’interrogazione in Question Time al Ministro Locatelli.