ON. ZANELLA (AVS) COPPOLA (EUROPA VERDE) * AGGRESSIONE ORSO TRENTINO * « CONDANNARE MJ5 È INGIUSTO ED IMMOTIVATO, SI PROCEDA AL RADIOCOLLARAGGIO »

18.53 - venerdì 10 marzo 2023

Aggressione orso Trentino. AVS: Condannare Mj5 ingiusto e immotivato. Si proceda al radiocollaraggio. “La decisione di condannare a morte l’orso Mj5, identificato come responsabile dell’incidente in Val di Rabbi, è immotivata e ingiusta: noi ci opporremo fermamente. L’orso Mj5 ha vissuto pacificamente per 18 anni in Trentino senza mai mostrare comportamenti negativi verso l’uomo. In seguito a questo unico incidente, che può essere ascrivibile a una reazione difensiva, si è deciso di condannarlo a morte invece di utilizzare il radiocollaraggio come previsto dal Pacobace. Questa decisione è errata e dimostra come ancora una volta gli animali siano vittime della campagna elettorale ormai permanente”. Così, in una nota, Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dei Deputati e Lucia Coppola, Consigliera della Provincia Autonoma di Trento.

