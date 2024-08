ON. URZÌ – REPLICA A SVP * FRANCOBOLLO FILOSOFO GENTILE: «LA CULTURA NON SIA TERRENO DI SCONTRO POLITICO»

17.08 - lunedì 5 agosto 2024

“Il campo della cultura non dovrebbe mai essere terreno di scontro politico. E questo vale anche per la reazione dello stato maggiore della Svp su un francobollo di Poste Italiane dedicato alla figura del filosofo Giovanni Gentile. Le rimostranze si agganciano alla riforma Gentile del sistema scolastico italiano che in Alto Adige fu piegata drammaticamente al divieto dell’insegnamento nella propria madrelingua per gli altoatesini di lingua tedesca. All’opposto dal 1943 con l’occupazione nazista della provincia di Bolzano le scuole in lingua italiana da esclusive divennero prima tollerate e poi patirono chiusure e occupazioni con uffici militari e civili.

Il provveditore dell’epoca fu esautorato. Ma sono drammi legati alle dittature e che dovremmo superare una volta per tutte perché tutto questo non ha nulla a che vedere con un francobollo battezzato dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso, uno dei ministri più amici dell’Alto Adige e del suo patrimonio plurale. La figura di Gentile (che fu assassinato in un agguato dai Gap) appare da decenni consegnata alla storia italiana della filosofia di cui fu una delle massime espressioni.

Lo attestano i ricorrenti convegni di respiro trasversale, gli ultimi dei quali hanno visto partecipi fra gli altri l’ex sindaco di sinistra e filosofo Massimo Cacciari o l’ex segretario del Partito socialista che fu di Matteotti Riccardo Nencini. Spostare dal terreno culturale a quello politico una discussione su Gentile, oggi, non può che nuocere proprio alla memoria dolorosa dell’Alto Adige sotto le dittature, fascista e nazista. Credo che questa rassicurazione possa lenire anche le comprensibili sensibilità del territorio altoatesino di cui siamo tutti figli. In tutto il resto d’Italia, trasversalmente, una polemica così finisce per non capirla nessuno. E ciò non fa bene all’Alto Adige”.

Lo ha dichiarato Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FdI del Trentino Alto Adige.