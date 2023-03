ON. URZÌ (FDI) * UNITÀ D’ITALIA: « VILIPENDIO BANDIERA NAZIONALE AL BRENNERO, MIA INTERROGAZIONE AL MINISTRO PIANTEDOSI »

14.27 - venerdì 17 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

UNITÀ D’ITALIA. URZÌ (FDI): INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI PER EPISODI DI VILIPENDIO A BANDIERA AL BRENNERO.

“Nella giornata dedicata all’Unità d’Italia, al Tricolore e alla Costituzione della Repubblica, ho informato con una interrogazione il Ministro degli Interni Piantedosi dei ripetuti atti di vandalismo contro la bandiera nazionale al valico di frontiera del Brennero, al confine con l’Austria”. Lo dichiara Alessandro Urzì, Capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera.

“Solo pochissimi giorni fa – continua – la bandiera tricolore è stata per l’ennesima volta rubata ed è stato devastato il cippo storico collocato proprio sulla linea di confine. Gli episodi sono da segnalare nell’ambito delle manifestazioni dichiaratamente secessioniste ed antitaliane che puntualmente hanno come obiettivo per la sua simbolicità proprio il Brennero. Numerosi sono stati anche i raduni attraverso i quali è stata negata la legittimità del confine tra Italia ed Austria. In occasione dell’ultima incursione, oltre alla sottrazione del Tricolore, è stato anche imbrattato il cippo di frontiera cancellando per sfregio, sul versante meridionale, la scritta ‘Italia’. Al Ministro è stata richiesta una sorveglianza speciale per il luogo che costituisce il biglietto da visita dell’Italia per chi proviene dal nord Europa ed a difesa del rispetto dei valori custoditi del tricolore, oggetto di costante vilipendio”, conclude Urzì.