ON. URZÌ (FDI) * TRENTO – FACOLTÀ SOCIOLOGIA: «PICCHETTO ANARCHICO, ATTIVERÒ IN SEDE PARLAMENTARE TUTTE LE INIZIATIVE PER VERIFICARE LE RESPONSABILITÀ»

Interrogazioni parlamentari sulla gestione della giornata a sociologia a Trento. L’obbligo di rinuncia ad una iniziativa elettorale a cui sono stati costretti i ragazzi di Azione universitaria oggi alla facoltà di sociologia di Trento grida vendetta al cielo. Fare accettare la prevaricazione da parte di collettivi comunisti e anarchici nei confronti di ragazzi che con tutte le autorizzazioni avevano il diritto di promuovere le loro iniziative democratiche significa accettare che la violenza venga utilizzata come metodo di confronto politico.

E se ad accettarlo solo le istituzioni e l’università come parlamentare della Repubblica ho il dovere di dichiarare di non essere assolutamente d’accordo. Il pensare che basti organizzare un picchetto violento di esagitati per impedire l’esercizio delle funzioni democratiche mette in discussione tutte le regole della democrazia e inquina l’immagine dell’università come luogo di cultura e civiltà.

Ho ancora in mente l’immagine del gruppo di contestatari che per tutta la durata del comizio di Giorgia Meloni in piazza a Trento nell’ultima campagna elettorale delle politiche hanno potuto urlare e disturbare senza essere allontanati anzi venendo protetti da un cordone di forze dell’ordine. Ho ancora la presunzione di pensare che le forze dell’ordine debbano tutelare i diritti di chi è vittima della violenza e del sopruso e non di coloro che esercitano violenza e sopruso.

La rinuncia da parte di azione universitaria alla propria iniziativa elettorale rappresenta pet l’atto di costrizione da cui questa deriva uno dei momenti più bassi della vita civile del Trentino. Stigmatizzo la gestione dell’intera giornata e prendo atto della rinuncia da parte dell’università a richiedere, come nel suo diritto, l’intervento della forza pubblica per rimuovere un picchetto illegittimo costituito da facinorosi e senza alcun senso della democrazia, Attiverò in sede parlamentare tutte le iniziative utili presso il ministero degli interni e il ministero dell’Università per verificare le responsabilità che hanno portato al diniego di agibilità politica per azioni universitaria.

On. Alessandro Urzì, deputato di FdI