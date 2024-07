ON. URZÌ (FDI): * TRENTINO – ORSA ABBATTUTA: «PROVVEDIMENTO OPPORTUNO PER GARANTIRE LA SICUREZZA, MA NON SI FESTEGGI»

13.25 - martedì 30 luglio 2024

*Orso abbattuto – Urzì (FdI): provvedimento opportuno per garantire la sicurezza ma non si festeggi.

Non può essere mai motivo di gioia l’abbattimento di un animale, tanto più se selvatico. Può essere semmai un momento necessario, così come prevede la legge, per allentare il rischio per i frequentatori degli ambienti naturali, turisti come residenti o operatori economici.

La soppressione in Trentino dell’orso che nei giorni scorsi aveva aggredito un escursionista francese rientra nel programma di contenimento degli esemplari confidenti e potenzialmente pericolosi.

Da qui ce ne passa a festeggiare per la sua soppressione, benché necessaria. Ricordiamo che ad oggi la norma provinciale non impugnata dal governo prevede sino a otto abbattimenti all’anno. Ogni volta che le carabina sparerà, perché comunque potrà sparare ancora, sarà una volta di più certificato il fallimento del progetto di reintroduzione degli orsi selvatici in un territorio che non è stato in condizione di assorbire una specie in costante esplosione di numeri e con l’accrescimento di problemi di convivenza con l’uomo, sino alla fatale aggressione mortale del povero Andrea Papi.

Alla politica è richiesto un passo lungo nelle due direzioni possibili, quella della gestione del patrimonio faunistico con una maggiore attenzione a tutti gli aspetti che possono proliferare la diffusione degli orsi nel fondovalle rendendoli pericolosamente confidenti, garantire la copertura del monitoraggio elettronico di tutti gli esemplari presenti in Trentino, intervenire con provvedimenti a medio e lungo termine con la sterilizzazione di un certo numero di esemplari, e nello stesso tempo intervenire in maniera mirata sugli animali effettivamente problematici, nell’ambito delle quote definite dalla legge.

L’unica cosa che in ogni caso è sempre da evitare è festeggiare rumorosamente sulle carcasse degli esemplari opportunamente selezionati per l’abbattimento. L’uomo non può mettersi allo stesso livello degli animali.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati