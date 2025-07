ON. URZÌ (FDI) * TRENTINO ALTO ADIGE – STATUTO AUTONOMIA: «LA RIFORMA AVANZA SPEDITA, PRONTO L’APPRODO IN AULA A SETTEMBRE»

16.59 - martedì 29 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E anche oggi la riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige ha conosciuto un binario accelerato di trattazione in prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dove, me presente come relatore di maggioranza del provvedimento, è stata conclusa la cosiddetta fase del dibattimento generale che per economia dei lavori ha visto l’astensione dei deputati, essendo il testo di legge ampiamente condiviso, perlomeno così appare sinora.

Si passa quindi, nella giornata di domani, in ufficio di presidenza della commissione, nel quale siedo in quanto capogruppo di Fratelli D’Italia, alla indicazione del termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti da parte dell’opposizione, considerato che il testo esce già da una condivisione interna alla maggioranza e da una intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige.

Il dibattito sugli emendamenti si terrà quindi a settembre con il ragionevole mandato al relatore a riferire in aula entro le prime settimane di quel mese in modo da poter approdare alla Camera proprio nel mese di settembre e quindi di passare all’esame al Senato ancora nello stesso mese o al più tardi nella prima settimana di ottobre.

Insomma, sino ad ora tutti i tempi di cui mi sono fatto garante rispettati.

Era l’impegno assunto da Fratelli D’Italia, che dal primo momento ha rivendicato la paternità della riforma, derivando peraltro da un impegno diretto del presidente del consiglio Meloni in sede di fiducia al governo. Ed ora abbiamo l’impegno di portare a casa la prima riforma dello statuto che rafforza le competenze dell’autonomia in un quadro equilibrato con il sistema nazionale e che è pensata per tutti i gruppi linguistici e con un equilibrio fra le posizioni riconosciuto perfetto dai più.

Una soddisfazione che ci vogliamo prendere per dare al Trentino Alto Adige, quello che Fratelli D’Italia al Trentino Alto Adige aveva promesso.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, relatore della riforma dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige