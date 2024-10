ON. URZÌ (FDI) * TRENTINO ALTO ADIGE – RIFORMA STATUTO: «L’OBIETTIVO È GARANTIRE IL RIPRISTINO DEGLI STANDARD DEL 1992, COME DA IMPEGNO GOVERNO MELONI ALLE CAMERE NELL’OTTOBRE 2022»

17.46 - venerdì 4 ottobre 2024

Riforma dello statuto, obiettivo fondamentale garantire il ripristino degli standard del 1992 così come era nell’impegno del governo Meloni annunciato alle Camere nell’ottobre del 2022. Non avevo nascosto qualche preoccupazione circa il fatto che la riforma si potesse incagliare in una discussione complessiva che coinvolgeva tutte le cinque regioni a statuto speciale. Ora il confronto riprenderà, riferisce il presidente della regione autonoma Trentino Alto Adige Kompatscher, fra governo e autonomia regione per Regione.

Sarà lineare il confronto che coinvolgerà i diversi livelli istituzionali coinvolti sugli obiettivi che si pone l’autonomia speciale della provincia Provincia di Bolzano e del Trentino. La riforma costituzionale del 2001 imposta dalla sinistra aveva stravolto gli equilibri precedenti creando livelli sovrapposti di competenza che erano stati risolti attraverso sentenze della corte costituzionale.

Oggi c’è la necessità di avere certezza rispetto le competenze esclusive delle province autonome ed intervenire su alcuni ambiti nei quali effettivamente c’è stata una restrizione progressiva delle prerogative provinciali nel tempo. Questi sono gli obiettivi strategici che permetteranno a Fratelli D’Italia, primo partito della coalizione nazionale e che esprime il premier, di rispettare gli impegni assunti.

Nella partita potranno entrare con un confronto aperto fra le forze politiche della maggioranza provinciale di Bolzano anche i temi introdotti dall’accordo di governo in Alto Adige, che prevedevano su forte indicazione di Fratelli D’Italia anche l’ipotesi di aggiornamenti di passaggi dello statuto di autonomia che possono essere ritenuti superati dal tempo come per esempio i quattro anni di residenza per esercitare il diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano o le limitazioni ai rappresentanti del gruppo linguistico Italiano per l’assunzione di assessorati nei comuni minori. Solo due esempi sui quali però il confronto dovrà essere aperto e franco.

La nuova strategia non comprometterà il percorso ma probabilmente ne permetterà il raggiungimento di degli obiettivi in maniera più rapida ed organica per ogni singola regione a statuto speciale ad iniziare dal Trentino Alto Adige che è la regione speciale fra le speciali anche per la presenza di diversi gruppi linguistici e la particolarità della Provincia di Bolzano.

Non posso quindi come coordinatore regionale che esprimere piena fiducia nelle indicazioni venute dal Governo.

