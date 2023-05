ON. URZÌ (FDI) * TRASPORTI: « DIVIETI CIRCOLAZIONE TIR IMPOSTI DAL TIROLO AL BRENNERO, SERVE INTERVENTO RISOLUTIVO UE »

11.30 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“È necessario intervenire subito per rimuovere limitazioni e divieti alla circolazione dei tir imposti dal Tirolo al Brennero. L’assurda politica austriaca al confine costa all’Italia 250 milioni di euro l’anno. Un danno enorme per la nostra economia” dichiara l’on. Urzì, Deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Affari Costituzionali.

Il dato è emerso nell’ambito di uno studio condotto da Sigma NL, uno spin off dell’Università di Genova, redatto per conto di Uniontrasporti e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano e presentato ieri a Bolzano.

“Serve un intervento immediato e risolutivo dell’Unione europea -continua Urzì- come stiamo chiedendo da tempo, per fermare misure illegittime che limitano la libertà di circolazione all’interno della stessa Unione. Nelle scorse settimane, proprio sul tema, avevamo incontrato, con il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Deidda, i rappresentati Anita, l’associazione nazionale imprese e trasporti automobilistici di Confindustria e i rappresentanti di Fiap, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Sono certo che aver mosso i canali istituzionali di competenze porterà ad un’attivazione del governo nel merito. È inaccettabile -conclude il Deputato- un atteggiamento così discriminatorio nei confronti dell’economia italiana, non essendo previste limitazioni per il traffico merci da e per il Tirolo in Austria per gli autotrasportatori austriaci”.