ON. URZÌ (FDI) * TERRITORI: «IL PD TRENTINO NON RACCOGLIERÀ FIRME PER IL REFERENDUM? DOVE L’AUTONOMIA LA HANNO NON RIESCONO A SEGUIRE LE CROCIATE DI SCHLEIN»

12.31 - venerdì 12 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Autonomia, il PD di Trento non raccoglierà firme per il referendum – Urzì (FdI): dove l’autonomia la hanno già non riescono a seguire le crociate di Schlein.

Il Partito democratico Trentino che dichiara di non volere partecipare alla raccolta delle firme indetta dal proprio stesso partito a livello nazionale contro l’autonomia differenziata sarebbe comico se non fosse patetico, svelando tutta l’operazione di facciata e pregiudiziale messa in campo dalla segretaria Elly Schlein, sconfessata dalla pancia del suo stesso partito.

L’esonero richiesto dal PD Trentino, convocato dal segretario Dal Rì, ha anche motivato la decisione: perché dove c’è l’autonomia nessuno capirebbe che si raccogliessero le firme contro.

Ma il top è nelle dichiarazioni della ex segretaria del Pd ed oggi è portavoce di fatto per storia del partito in Consiglio provinciale a Trento, Lucia Maestri: “il Pd del Trentino non può sposare acriticamente la posizione del Pd nazionale perché noi siamo una autonomia speciale”. Certo, dice Maestri sul quotidiano l’Adige, la legge del governo “è una brutta legge e la contestiamo – almeno questo, ndr – ma non possiamo fare su questa una battaglia di principio perché siamo stati noi a volere l’articolo 116 della Costituzione che prevede che anche per le Regioni ordinarie la possibilità di ampliare le proprie competenze”. Evviva la sincerità, finalmente. Il doppio volto della Sinistra anche su questo tema fondamentale per lo sviluppo del Paese, l’autonomia, è comunque irricevibile e sconcertante.

L’esempio plastico di una politica capace solo in Parlamento di proporre il no a tutte le tappe nella corsa del governo di Giorgia Meloni per l’ ammodernamento dell’Italia. Salvo poi che sul territorio, dove il pragmatismo è molto più avanti di quanto vorrebbe la segreteria nazionale del PD, non ci si senta affatto di sostenere le crociate pregiudiziali senza avere alcuna consapevolezza degli umori del Paese reale.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di FdI del Trentino Alto Adige e capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali