ON. URZÌ (FDI) * TAR TRENTO: «STOP ALL’ABBATTIMENTO ORSO DOPO AGGRESSIONE, CAVILLI GIURIDICI DANNO IL SENSO DI IMPOTENZA DELLE ISTITUZIONI»

10.52 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

STOP DEL TAR ALL’ABBATTIMENTO DI UN ORSO DOPO L’AGGRESSIONE – URZÌ (FDI): CAVILLI GIURIDICI DANNO IL SENSO DI IMPOTENZA DELLE ISTITUZIONI, E’ UN ERRORE

Lo stop da parte del Tar di Trento ad un abbattimento di un orso, dell’esemplare ritenuto autore dell’aggressione del turista francese nei giorni scorsi a Dro, lega le mani alle istituzioni chiamate ad intervenire con urgenza. Si replica il modello della sostituzione del ruolo sovrano della politica (a cui i cittadini guardano per avere risposte) da parte dei giudici. Il pronunciamento ricorda quelli che condannano chi esercita la legittima difesa e mandano assolto chi lede i diritti dei cittadini.

Come si può pensare di affrontare una conclamata emergenza se a suon di cavilli ogni volta si impedisce alle autorità civili di intervenire, di dimostrare di essere veramente al fianco dei cittadini. Non posso che esprimere un disorientamento per questo modo di applicare acriticamente, fuori dal contesto reale, con un approccio burocratico la legge che rischia di essere così interpretata dai cittadini più come un ostacolo all’esercizio del diritto alla difesa che uno strumento di applicazione della Giustizia.

Un pronunciamento che appare viziato da un ambientalismo da salotto, non quello sano che interpretiamo noi e per cui nella natura si colloca anche l’uomo e l’uomo ha diritto alla sua sicurezza. Con queste premesse appare evidente che non sarà mai possibile muovere un dito di fronte ad una situazione estrema e grave di sicurezza degli escursionisti e dei residenti in montagna.

E monterà sempre più il sentimento di abbandono del territorio da parte delle istituzioni. Questo pronunciamento per questo lo considero un errore, trasmette il senso di impotenza delle istituzioni. No! Le istituzioni vogliono esserci ma fintanto che ogni passaggio sarà ostacolato da ricorsi su ricorsi e pronunciamenti della magistratura di dubbia efficacia si rimarrà fermi esponendo gli amministratori anche a azioni di responsabilità che non meritano se agiscono d’imperio. E non lo possiamo permettere.

Ecco perché appare evidente che vanno cambiate le norme. E ci impegniamo a farlo ad iniziare dalla Europa dove la direttiva Habitat pone un vincolo profondo ad azioni incisive.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in commissione affari costituzionali della Camera