ON. URZÌ (FDI) * SICUREZZA: «SEI NUOVE ASSEGNAZIONI ESTIVE ALLA QUESTURA DI TRENTO, UN SEGNO DI ATTENZIONE DEL GOVERNO»

10.11 - martedì 4 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La questura di Trento potrà contare dall’estate su sei nuove assegnazioni di agenti proprio per garantire in uno dei periodi dell’anno più frequentati dai turisti e sensibili per i furti un supporto alle azioni di pubblica sicurezza e di prevenzione del crimine. Lo ha disposto il ministero all’interno del recente piano di assegnazioni alle questure d’Italia che corrispondono ai territori in cui siano segnalate particolari esigenze.

Il Trentino e Trento ancora una volta rientra nelle attenzioni particolari del governo italiano impegnato a tutto campo nell’azione di contrasto alla criminalità e per il ripristino della legalità. Un’azione complessa che va dall’assegnazione di risorse a quello di personale e da quello del rafforzamento delle misure penali verso coloro che si muovono oltre il confine del diritto. Non posso che esprimere in qualità di coordinatore regionale del partito di Fratelli D’Italia, il primo partito di governo nazionale, piena soddisfazione per la profonda attenzione che il ministero dell’interno sta garantendo ai territori, e fra questi anche al Trentino.

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige