ON. URZÌ (FDI) * SICUREZZA: «NUOVA INIEZIONE DI FORZE DI POLIZIA, 27 UNITÀ PER IL TRENTINO E 31 PER L’ALTO ADIGE»

12.21 - sabato 23 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una nuova iniezione di forze fresche destinate alle strutture di polizia fra Bolzano e Trento. Il Ministero all’Interno ha trasmesso i dati relativi alle nuove assegnazioni, 31 unità all’Alto Adige e 27 al Trentino.

Per la precisione per Bolzano: alla Questura 5 ispettori e 20 agenti, alla stradale 1 ispettore e 3 agenti, 1 ispettore ed un agente per i nuclei operativi di protezione.

Per Trento: 5 ispettori e 13 agenti per la Questura, 1 ispettore al Servizio centrale operativo che è un reparto della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, 1 ispettore e 2 agenti alla stradale, 1 ispettore alla postale, 1 ispettore e quattro agenti per gli istituti di Istruzione di polizia.

L’attenzione del governo Meloni verso le esigenze del territorio è sempre ai massimi livelli. Si lavora per superare le ristrettezze lasciateci in eredità dai governi precedenti. Ma la strada è imboccata.

Lo ha dichiarato l’on. Alessandro Urzì, coordinatore regionale dì Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.