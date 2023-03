ON. URZÌ (FDI) * SICUREZZA: « CONTRO IL DEGRADO DI CITTÀ E PERIFERIE RILANCIAMO IL PROGETTO DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA »

19.04 - lunedì 20 marzo 2023

“Questa Commissione vuole affrontare il tema del degrado delle città e delle loro periferie e rappresenta una comune volontà espressa dalla convergenza su un testo base condiviso. Fratelli d’Italia vuole rilanciare e mantenere l’impegno preso due legislature fa, quando il Parlamento aveva formalizzato il proprio interesse ad indagare sulle condizioni di degrado e a fornire soluzioni. Il degrado è imbrutimento e rinuncia delle condizioni di decoro sociale. Le Istituzioni hanno il dovere di essere al fianco dei cittadini onesti, di riaffermare le regole e punire gli abusi. Gran parte del degrado e dell’insicurezza deriva dal sentimento di impunità. Occorrono quindi interventi strutturali e profondi: nelle città con oltre 250.000 abitanti più del 5% degli edifici scolastici viene valutato a rischio degrado.

Il tema dell’inclusione senza creare società parallele di immigrati si sposa con il dovere di respingere l’immigrazione clandestina che aggiunge instabilità ad un tessuto nazionale in tensione. Tra le missioni positive della commissione ci devono poi essere interventi repressivi contro i fenomeni dell’occupazione abusiva sugli immobili di edilizia residenziale e interventi per individuare aree in cui persistono fenomeni di abusivismo edilizio”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali Alessandro Urzì nella discussione generale sull’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie.