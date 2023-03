ON. URZÌ (FDI) * SICCITÀ: « ADIGE IN SECCA? COLPA DEL GOVERNO MELONI, L’ULTIMA FOLLIA IDEOLOGICA DELL.ON BONELLI (VERDI) »

16.43 - mercoledì 22 marzo 2023

Adige in secca? Colpa del Governo Meloni” – Urzì (FdI): l’ultima follia ideologica dei Verdi. Il fiume Adige è stato al centro di una serrata polemica oggi alla Camera dei deputati. Il leader dei Verdi Angelo Bonelli si è presentato in aula con delle pietre sottratte dall’alveo del fiume, per sua stessa ammissione: obiettivo lanciare incomprensibili strali verso il governo quasi facendo intendere che la siccità, che aveva permesso a Bonelli di raccogliere le pietre durante una sua visita in Trentino Alto Adige, è una delle conseguenze del governo Meloni.

Oltre alla sconsolata conclusione per cui da sinistra ormai arrivano ad accusare il governo praticamente di tutto, anche della siccità, fatto di per sé sconcertante, ne è nata a seguito anche una polemica legata alla sottrazione delle pietre: è infatti un comportamento potenzialmente sanzionabile dalla legge la sottrazione di materiale dagli alvei dei fiumi: per uno come Bonelli, hanno chiosato in molti, che per conto dei Verdi è dentro e fuori dai tribunali ogni giorno per denunciare tutti è davvero sorprendente che non presenti un esposto anche contro se stesso.

Rimane il fatto grave di accuse ormai pretestuose e prive quindi di ogni tipo di credibilità come quella per cui l’Adige in secca sia fra le colpe da ascrivere al nuovo governo Meloni che, per bocca della leader, sorridendo si è schernita: neanche avessi i poteri di Mosé. Purtroppo è questa squalificante azione politica dei Verdi e della estrema sinistra parlamentare a lasciare profondo sconcerto sulla attendibilità di molte battaglie, che paiono esclusive prese di posizioni polemiche, senza costrutto e puramente ideologiche. Anche sulla siccità.

On. Alessandro Urzì

Capogruppo di Fratelli d’Italia in prima Commissione Affari costituzionali della Camera