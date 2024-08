ON. URZÌ (FDI) * SAN CANDIDO (BOLZANO): «WALTRAUD JUD È UN’EROINA, ESEMPIO DI ALTA MORALITÀ E GENEROSITÀ»

11.13 - lunedì 19 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Waltraud Jud è un’eroina. “Il sacrificio costato la vita a Waltraud Jud, intervenuta per tentare di disarmare Ewald Kuehbacher ancora con le mani sporche del sangue del padre appena ucciso a San Candido (Bolzano), e per questo trucidata anch’essa, tocca le nostre coscienze e ci impone un atto morale di riconoscenza per il supremo gesto di altruismo e generosità.

Rimane il dolore per la famiglia di Jud, in particolare per i suoi tre figli rimasti orfani. A nome dell’intera comunità regionale di Fratelli d’Italia esprimo la vicinanza alla cittadinanza di San Candido ed alla famiglia della donna, segnalando per gli opportuni riconoscimenti la figura di Waltraud Jud come esempio di alta moralità e generosità”. Lo dichiara Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.