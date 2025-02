ON. URZÌ (FDI) * RADICALISMO ISLAMICO: «SU WEBTV CAMERA LA MIA INTERROGAZIONE SULL’ARRESTO DEL QUINDICENNE A BOLZANO, OGGI ORE 14.00»

12.45 - giovedì 20 febbraio 2025

SU WEBTV CAMERA INTERROGAZIONE URGENTE DELL’ON. URZÌ SULL’ARRESTO DEL QUINDICENNE A BOLZANO – OGGI ORE 14.00.

Alle ore 14:00 sarà disponibile in diretta il collegamento con la prima Commissione Affari Costituzionali della Camera in cui è previsto un question time sul caso dell’arresto del quindicenne in Alto Adige coinvolto in una complessa rete estremistica con addentellati nel radicalismo islamico.

Il collegamento sarà possibile a questo indirizzo:

Home page | WebTV

webtv.camera.it

Risponderà il ministero dell’interno.

La segreteria dell’On. Alessandro Urzì

Capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali

Di seguito il testo della interrogazione:

Al Ministro dell’Interno – Per sapere – premesso che:

È nota la notizia dell’arresto da parte della Digos di Bolzano di un minorenne accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione e utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico;

da una più attenta ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il quindicenne all’apparenza integrato a Bolzano, tanto da parlare correttamente sia l’italiano che il tedesco, fosse pronto al martirio per la causa dell’islam e che il piano criminale fosse già in una fase molto avanzata, considerato che il minorenne aveva già scelto luogo dove compiere l’omicidio: un impianto sportivo della provincia dove aveva riprodotto i simboli della setta sui muri e sui veicoli;

dalle prime analisi dei dati salvati sullo smartphone è emerso che l’arrestato conservava sul proprio dispositivo immagini e video di aggressioni, omicidi e sparatorie scolastiche, contenuti pedopornografici, oltre che filmati delle frange più radicali dell’Islam, come video sullo Stato islamico, attentati, decapitazioni, e sostanze esplosive auto-prodotte; i poliziotti, inoltre, hanno documentato che il giovane aveva acquisito tramite motori di ricerca con intelligenza artificiale una serie di informazioni sullo stato emotivo e sulle sensazioni dei terroristi durante l’esecuzione di atti cruenti;

secondo le indagini della Sezione Antiterrorismo della Questura di Bolzano, il quindicenne era in contatto attraverso canali Telegramcon il gruppo «764» composto, in parte, da uomini sui quarant’anni che sfruttano il disagio psicologico dei più giovani per spingerli a compiere atti degradanti, autolesionisti e criminali;

nonostante i tentativi di moderazione da parte delle piattaforme, il fenomeno è difficile da arginare; sono stati chiusi migliaia di account associati a “764”, ma i membri continuano a trovare nuovi modi per aggirare le misure di sicurezza utilizzando social network, per reclutare e manipolare adolescenti vulnerabili: –

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti summenzionati e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di arginare il radicamento sul territorio nazionale dei gruppi citati in premessa e prevenire la commissione di reati da parte di soggetti in contatto con tali organizzazioni.