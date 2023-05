ON. URZÌ (FDI) * PROIETTILE A FUGATTI: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, UN ATTO INTIMIDATORIO GRAVISSIMO »

18.29 - lunedì 29 maggio 2023

“Solidarietà totale da parte mia, come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e come parlamentare, al Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al quale oggi ignoti hanno indirizzato via posta una busta con un proiettile all’interno.

Grazie agli operatori del centro di smistamento postale di Trento che hanno intercettato la busta tempestivamente. Si tratta di un atto intimidatorio gravissimo, nei confronti del quale auspico la più decisa fermezza da parte delle forze di polizia”.

Così in una nota il coordinatore regionale per il Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia, On. Alessandro Urzì.