ON. URZÌ (FDI) * PREMIERATO: «INCARDINATA ALLA CAMERA LA RIFORMA COSTITUZIONALE, SOLO GIORGIA MELONI POTEVA RIUSCIRCI»

17.04 - giovedì 4 luglio 2024

Incardinata alla Camera la riforma costituzionale sul premierato. Ho partecipato oggi all’avvio dei lavori in commissione affari costituzionali in cui sono capogruppo sulla riforma costituzionale che introdurrà il premierato. Mai più capi di governo imposti con manovre di palazzo ma scelte dai cittadini. Un nuovo passo per riscrivere il futuro del nostro Paese e per riformarlo. Solo Giorgia Meloni poteva riuscirci.

On. Alessandro Urzì