ON. URZÌ (FDI) * ORSI TRENTINO: “IL PRESIDENTE FUGATTI HA AGITO COME PREVISTO DAI PROTOCOLLI, A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA”

13.03 - domenica 1 dicembre 2024

Non è ammissibile che da parte delle associazioni animaliste, quelle ideologizzate, non arrivi alcun altro modello di approccio rispetto al tema dei grandi carnivori che non sia quello dell’astenersi da qualunque intervento di gestione che inevitabilmente invece non può che passare nei casi più estremi per interventi anche selettivi.

Il più recente abbattimento di un orso in Trentino ha avuto non solo una copertura in termini di diritto attraverso una legge provinciale, ma anche il parere non ostativo del massimo organo istituito a tutela del patrimonio naturale e faunistico italiano, ossia l’Ispra.

Il presidente Fugatti ha agito in questa circostanza come previsto dai protocolli e a tutela della sicurezza pubblica dopo gli episodi che hanno classificato secondo le regole internazionali e Pacobace l’esemplare sacrificato in soggetto pericoloso.

E di fronte al pericolo per la collettività, le istituzioni non hanno il diritto ma hanno il dovere di intervenire secondo quanto previsto dalla legge.

Alimentare la disinformazione non aiuta nemmeno le politiche di tutela del patrimonio faunistico, perché confonde i piani della realtà creando una narrazione di ostilità verso la natura che è totalmente frutto di una lettura ideologica.

Oltre al pieno sostegno alle istituzioni provinciali trentine da Fratelli D’Italia anche lo sprone a proseguire un’opera illuminata di gestione della presenza dei grandi predatori secondo il modello della prevenzione e della informazione (come, si ricorderà, elemento sul quale ci siamo da sempre battuti) ma anche dei prelievi nei limiti imposti dalla legge e imposti moralmente dal dovere della tutela della sicurezza pubblica dei cittadini.

E su questa strada di ragionevolezza e responsabilità si dovrà continuare a camminare.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige