ON. URZÌ (FDI) * OMICIDI A SAN CANDIDO (BZ): «INACCETTABILI LE ACCUSE AI CARABINIERI DA PARTE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE SVEN KNOLL»

15.02 - lunedì 19 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Sono inascoltabilI e da respingere al mittente i deliri del consigliere provinciale della formazione secessionistica Suedtiroler Freiheit Sven Knoll che con una superficialità mista a speculazione ideologica arriva a sostenere la tesi del fallimento dell’azione dei carabinieri che al contrario a San Candido ieri ha permesso di porre fine alla sparatoria dove hanno perso la vita due innocenti, oltre al killer che ha rivolto su se stesso l’arma usata per terrorizzare una intera comunità.

Oltre a essere smentito dai fatti Knoll specula sul coinvolgimento anche di una squadra di vigili del fuoco volontari i cui mezzi sono stati oggetto di colpi da arma da fuoco da parte del killer dimostrandosi preoccupato per il pericolo corso da questi ultimi accusando di ció senza alcuna ragione proprio i carabinieri, con spregio per la straordinaria professionalità al contrario dimostrata nel gestire una gravissima situazione. Accuse usate per richiedere (vero obiettivo della presa di posizione) che lo Stato italiano rimetta il controllo delle forze dell’ordine alla Provincia autonoma, una speculazione volgare e inammissibile.

L’irresponsabilità di certe dichiarazioni sono pure concausa diretta di un dato che è stato rilevato proprio nelle scorse ore dal Comando Carabinieri di Bolzano, ossia l’aumento di oltre il 60% di casi di non rispetto dell’autorità di polizia da parte delle persone oggetto di controlli.

La massima solidarietà da parte mia e della nostra Comunità all’Arma dei Carabinieri per come è stata invece gestita la drammatica emergenza e per come con estrema professionalità l’intervento delle forze speciali apprezzato dall’intera popolazione di San Candido e della provincia di Bolzano ha fatto terminare la sparatoria impedendo che le conseguenze potessero essere ancora peggiori del già gravissimo bilancio. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.