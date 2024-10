ON. URZÌ (FDI) * MANDATO SINDACI: «NO AI LIMITI A DUE PER I PRIMI CITTADINI DI BOLZANO E TRENTO, È UN ERRORE»

15.58 - giovedì 24 ottobre 2024

Senza entrare nel merito delle questioni di dettaglio discusse oggi in commissione dei 12 sul tema del limite dei mandati (non attiene al sottoscritto come semplice commissario farlo) esprimo una forte preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere il passaggio di approvazione odierno (attenzione, con tre pesanti astensioni) di un testo di norma di attuazione che non recepisce il tema di un limite esplicito dei mandati, come richiesto da chiari pronunciamenti della corte costituzionale, e rigetta un preventivo parere favorevole su un testo diverso che era stato espresso dal ministero dell’interno.

Quel parere non è stato considerato anzi è stato superato da una formulazione della norma diversa. Ma come detto è stata rigettata anche la mia richiesta di prevedere un limite dei mandati esplicito per almeno i sindaci dei grandissimi comuni, ossia i comuni comuni capoluogo di Trento e Bolzano. Perché il non ancorare la norma a un principio vincolante che prevede comunque anche in una regione autonoma come il Trentino Alto Adige il dover garantire che situazioni uguali a tutte quelle del resto d’Italia siano trattate allo stesso modo (e non c’è dubbio che i comuni di Trento e di Bolzano siano omogenei a qualunque altro comune sopra i 15.000 abitanti di tutta Italia in cui vige il limite dei due mandati), il non ancorare la norma a tutto ciò rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad oggi. E questo errore tattico oggi è stato a mio avviso commesso. Anche perché la norma per entrare in vigore deve essere approvata dal governo ma soprattutto non essere in dubbio di costituzionalità.

Avere ignorato gli indirizzi già trasmessi da un’articolazione del governo, in particolare il ministero dell’interno, potrebbe vanificare il lavoro fatto sino a questo momento indebolendo la posizione della regione. È la ragione per cui mi sono astenuto sulla norma soprattutto perché è stato respinto il limite a due mandati per i sindaci dei comuni capoluogo come è in tutto il resto d’Italia per i comuni sopra i 15.000 abitanti.

Il consiglio regionale aveva già in mano un testo che garantiva proprio l’orientamento uguale al resto del territorio nazionale per questo prossimo turno elettorale per evitare ricorsi. Ora il consiglio regionale dovrà decidere se confermare questa posizione o preferire di seguire la via del discostamento integrale dalla normativa nazionale nella totale incertezza determinata dall’approvazione oggi in Commissione dei 12 di un testo non condiviso dal ministero dell’interno e per il quale i tempi di valutazione a questo punto potrebbero essere molto lunghi.

E invece se fosse stato approvato il testo su cui c’era l’intesa già del ministero dell’interno la copertura tecnica e giuridica per operare anche sulle deroghe al limite dei mandati previsto in tutto il resto d’Italia sarebbe stata da subito integrale per poter operare nella massima serenità con l’autonomia riconosciuta approvando una legge regionale.

Mi spiace che si sia scelta la strada insicura invece della strada sicura con il rischio di pregiudicare un risultato che ritenevamo già a portata di mano.

Ad aggravare la procedura la fretta che ritengo ingiustificata soprattutto soprattutto dalla parte trentina della commissione dei 12. Perché lo possono dire soprattutto loro.

Lo ha dichiarato l'On. Alessandro Urzì, componente della Commissione paritetica dei 12.